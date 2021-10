Pikmin Bloom pratique : une application mignonne qui essaie de rendre la marche un peu plus magique

Il y a quelque chose d’étrangement satisfaisant à laisser une traînée de fleurs colorées dans votre sillage lorsque vous explorez un quartier. C’est également l’un des principaux crochets de Pikmin Bloom, la prochaine version du créateur de Pokémon Go, et une autre application conçue pour vous faire bouger dans le monde réel. J’ai pu jouer au jeu ces derniers jours, et bien que ce soit moins un jeu que Pokémon Go, cela ajoute définitivement de la magie et du plaisir à une promenade quotidienne.

Pikmin Bloom commence son déploiement progressif aujourd’hui et fait partie d’un nouveau partenariat entre Nintendo et Niantic. Le jeu est présenté comme une collaboration entre Nintendo et le studio de Tokyo de Niantic, et le créateur de Mario Shigeru Miyamoto apparaît même dans la bande-annonce de lancement. Pikmin n’est pas nécessairement le choix le plus évident pour lancer le partenariat, car c’est l’une des franchises les plus obscures de Nintendo. Mais lors d’une réunion avec des journalistes, le PDG de Niantic, John Hanke, a déclaré qu’il s’agissait également d’un monde fictif qui correspondait bien au type de jeu que le studio souhaitait créer.

« Nous avons expérimenté différents types de gameplay et différents personnages avec Nintendo », explique-t-il. « Et après de nombreuses expérimentations et discussions, nous avons choisi Pikmin comme le véhicule parfait pour exprimer ce que Nintendo fait bien et ce que Niantic fait bien dans un seul jeu. »

Pour les non-initiés, les pikmin sont des créatures végétales sensibles qui fonctionnent bien en groupe et ont des capacités uniques en fonction de leur couleur. Dans les jeux principaux, les joueurs contrôlent de grands groupes d’entre eux pour résoudre des énigmes. C’est en quelque sorte un mélange entre un jeu de réflexion et une stratégie en temps réel. Dans Pikmin Bloom – du moins au début – l’objectif est principalement de collecter et de faire pousser de nouvelles créatures. Vous le faites, bien sûr, en marchant. Vous pouvez rassembler de nouvelles graines à planter dans votre sac à dos (pour une raison quelconque), et chacune nécessite un certain nombre d’étapes pour devenir un pikmin complet.

Vous pouvez également nourrir votre nectar pikmin, ce qui les fait fleurir, vous offrant des pétales, qui peuvent ensuite être utilisés pour planter des fleurs lors de vos promenades. Cela a deux avantages. Du point de vue du gameplay, vos petits semis de pikmin pousseront plus rapidement tandis que vous laisserez également une traînée de fleurs. Mais ils rendent aussi les choses jolies. Tout comme dans Pokémon Go, la vue principale du jeu est une carte de dessin animé du monde qui vous entoure. Il est en grande partie vide, à l’exception de quelques germes de pikmin que vous pouvez collecter à des endroits spécifiques. Mais vous pouvez embellir les choses avec ces traînées de fleurs.

D’après ce que j’ai joué, Pikmin Bloom est beaucoup moins un jeu traditionnel que Pokémon Go. (C’est particulièrement vrai si vous regardez la version actuelle de Go, qui a beaucoup changé depuis ses débuts en 2016.) C’est une expérience plus passive. Jusqu’à présent, je l’ai principalement laissé en arrière-plan pendant que je passais ma journée, vérifiant périodiquement si des pikmin avaient fleuri ou pour activer le sentier des fleurs lorsque je sors. Pour accompagner cela, Bloom a une fonction intéressante de type journal qui résume vos activités pour chaque jour. À la fin de la journée, vous pourrez voir ce que vous avez fait et combien vous avez marché dans une petite vidéo, et vous pourrez accéder à ces informations à partir d’un calendrier. Il y a même la possibilité d’ajouter des photos ou des notes pour personnaliser davantage les choses, afin que vous puissiez revenir en arrière et voir ce que vous avez vraiment fait un jour particulier.

Ainsi, bien qu’il existe des similitudes évidentes entre Pikmin Bloom et Pokémon Go – qui inclut une fonction AR afin que vous puissiez voir les jolies créatures végétales se promener dans le monde réel – philosophiquement, elles semblent aller dans des directions légèrement différentes. Alors que Pokémon Go était une tentative de transformer un monde fictif bien-aimé en une expérience IRL, Pikmin Bloom utilise à la place une jolie franchise Nintendo comme moyen de jouer en marchant.

Cela dit, je suis encore très tôt dans le jeu, et il y a aussi de très bonnes chances qu’il soit régulièrement mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités dans les semaines et les mois à venir. En fait, il semble que d’autres éléments de jeu soient déjà en préparation. Lors d’un appel avec des journalistes, Madoka Katayama – directrice UX au studio de Niantic à Tokyo – a mentionné des éléments plus périlleux qui pourraient potentiellement mettre votre pikmin en danger.

« La plupart du temps, c’est assez sûr, mais il y aura un certain gameplay où certains d’entre eux pourraient ne pas revenir », dit-elle. « Mais c’est quelque chose qui arrive rarement dans le jeu, et cela arrive un peu plus loin dans le gameplay. » Ce qui soulève une question très importante : la mort a toujours fait partie de l’expérience Pikmin — sera-t-elle donc présente dans Pikmin Bloom ?

« Nous n’utilisons pas le terme de mort », dit Katayama. « Ils ne meurent jamais réellement conceptuellement. »