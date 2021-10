Pikmin Bloom vous permet d’embellir le monde dans un nouveau jeu de Pokemon Go Devs

Nintendo et Niantic renouent avec la nature alors que les deux sociétés ont annoncé leur prochaine application mobile, Pikmin Bloom, coïncidant avec le 20e anniversaire de la franchise de Nintendo basée sur la nature.

Le jeu voit les joueurs entrer dans un monde de terre verte luxuriante, un monde où Pikmin peut germer et grandir en suivant les pas du joueur. Les Pikmin sont issus de semis, qui sont « plantés » dans un emplacement spécial dans le sac à dos du joueur afin que les étapes puissent être enregistrées. Chaque Pikmin prend 1 000 étapes pour germer, après quoi ils peuvent être retirés et faire partie de l’équipe Pikmin du joueur. Vous pouvez également nommer chaque Pikmin que vous tirez, une première pour la franchise qui donne un peu plus de personnalité à votre Pikmin.

Après avoir tiré une équipe de Pikmin, les joueurs nourriront leurs nouveaux compagnons de nectar, tiré des fruits que les créatures trouveront au cours de leurs voyages. Une fois que les fleurs fleurissent sur la tête de Pikmin, les pétales peuvent être collectés et utilisés pour générer des fleurs sur n’importe quel chemin emprunté par le joueur. Marcher sur ces chemins permet à votre équipe de Pikmin à la fois de trouver des fruits et de faire pousser de nouveaux Pikmin à un rythme plus rapide. La fonctionnalité AR du jeu amènera votre équipe de Pikmin dans le monde réel, les posant pour des capacités de photo AR uniques.

Lors d’une conférence téléphonique à laquelle GameSpot a assisté, le PDG de Niantic, John Hanke, l’a qualifiée d’application « conçue pour les gens du monde entier », une application qui vise à « rendre votre temps à l’extérieur plus amusant et agréable ». Il a également révélé que l’idée de Pikmin Bloom est venue après que Niantic ait expérimenté « une variété de types de gameplay et de personnages de Nintendo », atterrissant finalement sur Pikmin comme le meilleur choix pour une application pour smartphone.

Tous les types de Pikmin connus seront inclus dans le jeu : rouge, bleu, jaune, violet, blanc, gris et rose. Interrogée sur le potentiel des nouveaux types Pikmin à venir à Pikmin Bloom, Madoka Katayama – un directeur du design au studio Niantic à Tokyo – a commenté que pour l’instant les Pikmin existants peuvent trouver des pièces de costume à porter pendant une promenade, mais les types Pikmin originaux ne sont pas actuellement prévu à ce stade.

Pikmin trouvera ces objets non seulement pendant que le joueur marche, mais également lors des expéditions, qui permettent au joueur d’envoyer des Pikmin dans des zones précédemment visitées afin de trouver des objets et d’autres avantages. Lors de la visualisation de la carte, un joueur peut simplement appuyer sur un élément tel qu’il apparaît, sélectionner des Pikmin pour aller le récupérer, puis les envoyer. Il est possible que les Pikmin envoyés ne reviennent pas, mais ils redeviendront soit des semis, soit « renaîtront » d’une autre manière. Comme Katayama l’a décrit, « nous n’utilisons pas le terme ‘mort' ».

Photo reproduite avec l’aimable autorisation de Niantic et Nintendo.

Le briefing a également révélé le Life Log, un enregistrement dans le jeu qui montre les étapes quotidiennes, les Pikmin germés, les fleurs cultivées et plus de statistiques quotidiennes et hebdomadaires. Le jeu utilisera également des « cartes postales » trouvées par Pikmin à des endroits passés lors d’une promenade, ou tirera du rouleau de photos du téléphone (si la permission est donnée), et attribuera une carte postale ou une image au journal de chaque jour. Ces photos rappellent les activités de la journée, permettant aux joueurs de revivre chaque jour où ils jouent.

« Ce sont les petits souvenirs qui se perdent si souvent », a déclaré Katayama, « et ce que Pikmin Bloom fait, c’est les emballer dans de petits trésors sur lesquels vous pouvez revenir quand vous le souhaitez. » Lorsqu’on lui a demandé de réexporter les journaux sur votre téléphone, Katayama a expliqué qu’il n’y avait pas encore de moyen de le faire, mais l’équipe travaille sur un moyen de les partager avec des amis.

Ce n’est pas la seule omission notable, car d’autres créatures de l’univers Pikmin – comme les Bulborbs et les Snagrets – ne font pas encore partie de la nouvelle expérience. Katayama a révélé que l’autre faune de Pikmin est évoquée tout au long du jeu, mais « nous voulions intégrer les bases de l’expérience Pikmin dans l’application avant d’ajouter d’autres types de personnages ». Elle a cependant reconnu que ces personnages pourraient être ajoutés ultérieurement, mais « à court terme, il n’y a aucun plan ».

Pikmin Bloom sera déployé sur certains marchés à partir du 26 octobre. Le jeu est disponible sur les appareils iOS et Android.

