PIL contre Central Vista: les chauves-souris du centre en faveur de la construction; le tribunal ajournera l’affaire pour demain

Le Centre a affirmé qu’une installation conforme COVID avait été installée sur le chantier du projet Central Vista pour accueillir les 250 travailleurs qui avaient exprimé leur volonté de rester sur place et de poursuivre les travaux de construction.

Au milieu de l’opposition soulevant continuellement la question de Central Vista et d’un PIL devant la Haute Cour de Delhi contre la construction en cours, le Centre a présenté aujourd’hui au tribunal un affidavit détaillé indiquant diverses mesures prises sur le site alors qu’il se prononçait en faveur de la poursuite des travaux de construction. . Le centre a déclaré au tribunal qu’actuellement, les travaux se poursuivent pour fournir des équipements publics tels que des blocs sanitaires, des chemins, des places de stationnement, quatre passages inférieurs pour piétons sous Janpath et C-Hexagon Road, l’amélioration des canaux, des ponts, des pelouses, des lumières, etc. et non des travaux liés à l’édifice du Parlement sont en cours, a indiqué le Barreau et le Banc.

Le Centre a également soutenu que la Delhi Disaster Management Authority (DDMA) a autorisé les activités de construction, pendant le couvre-feu en vigueur, là où les ouvriers résident sur place. Le Centre a affirmé qu’une installation conforme au COVID avait été installée sur le chantier pour accueillir les 250 travailleurs qui avaient exprimé leur volonté de rester sur place et de poursuivre les travaux de construction. Il a soutenu que le protocole COVID, y compris le respect du comportement approprié du COVID, tel que la désinfection, le dépistage thermique, la distance physique / sociale et le masquage sont strictement respectés sur le chantier.

Il a déclaré qu’une installation médicale dédiée a été mise en place sur le site de travail où les travailleurs auront accès à des soins médicaux immédiats et à des soins appropriés, ce qui aurait autrement été extrêmement difficile, en ces temps sans précédent compte tenu de la charge pesant sur notre infrastructure médicale existante.

Le Centre a affirmé dans son affidavit que la DIP n’est qu’une autre tentative de bloquer le projet qui fait face à de telles tentatives depuis le début sous un prétexte ou un autre. Il a déclaré que si l’Autorité de développement de Delhi (DDA), le Département des travaux publics (PWD), etc. sont également engagés dans des activités de construction à Delhi, le pétitionnaire a négligé ces projets. «Le fait même que parmi toutes ces activités de construction se déroulant simultanément pour différents projets par différentes agences, le pétitionnaire ait choisi d’être un citoyen d’esprit public concernant un seul projet en dit long sur ses intentions et ses motivations derrière le dépôt de la présente pétition», a-t-il ajouté. dit le Centre.

Les pétitionnaires Anya Malhotra et Sohail Hashmi ont cherché à arrêter la construction en affirmant qu’il n’y avait aucune raison de classer le projet Central Vista comme un service essentiel.

Le 4 mai, la Haute Cour avait ajourné l’affaire au 17 mai, affirmant qu’elle souhaitait d’abord étudier le jugement de la cour suprême le 5 janvier. Les pétitionnaires s’étaient alors adressés à la Cour suprême. Alors que la cour suprême avait refusé de s’immiscer dans l’affaire car la question était pendante devant la Haute Cour, elle avait demandé aux requérants de s’adresser à la Haute Cour de Delhi pour obtenir une date d’audience anticipée. Lorsque l’affaire a été examinée aujourd’hui, elle a été ajournée pour demain car la réponse du Centre n’était pas enregistrée.

Le projet implique une activité de construction sur Rajpath et les pelouses environnantes de la porte de l’Inde à Rashtrapati Bhawan, a indiqué le plaidoyer, déposé par l’intermédiaire des avocats Gautam Khazanchi et Pradyuman Kaistha. Le projet prévoit la construction d’un nouveau Parlement, un nouveau complexe résidentiel qui abritera le Premier Ministre et le Vice-Président, ainsi que plusieurs nouveaux immeubles de bureaux et un Secrétariat central pour accueillir les bureaux du Ministère.

