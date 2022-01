Pilar Alegría exprime le soutien du gouvernement au secteur de l’élevage et se démarque de Garzón

01/05/2022

La ministre de l’Éducation et de la Formation professionnelle, Pilar Alegría, a pris ses distances ce mercredi avec le ministre de la Consommation, Alberto Garzón, après la polémique qui a surgi à la suite de ses déclarations dans le média britannique ‘The Guardian’ qui, selon le ministre, sont « à titre personnel », tout en exprimant le soutien du Gouvernement au secteur de l’élevage.

« Nous avons très clairement exprimé la position du gouvernement sur cette question à d’autres occasions, à commencer par le président du gouvernement lui-même, qui a exclusivement prononcé sa position en faveur du secteur de l’élevage », a déclaré le ministre dans une interview à Onda Cero, recueillie par Europa Press.

Alegría a ajouté que cette position de l’exécutif a été démontrée avec l’approbation de la politique agricole commune (PAC), « l’un des éléments les plus importants a le soutien du secteur de l’élevage ».

Bien qu’il ne soit pas venu évaluer les critiques du président aragonais, Javier Lambán, dans lesquelles il a demandé que Garzón « ne puisse pas être ministre un autre jour », le ministre a souligné que les propos de Garzón ne correspondent pas à la position du ministère. de consommation. « Dans l’entretien lui-même, cela ne marque aucune position du gouvernement, ils le sont à titre personnel, ce n’est pas la première fois qu’il le fait », a-t-il souligné.

Cependant, le ministre a assuré que « Ce que tout le monde sait », c’est que l’Espagne « est un grand producteur d’aliments de qualité » et dans lequel coexistent des modèles intensifs et extensifs. En outre, il a affirmé que « à la fois génèrent des emplois et une économie » pour les peuples.