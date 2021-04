Pilar Santacruz, Sophie en Luis Miguel, compatit avec Stephanie Salas

Sur la façon dont il a été inspiré pour Sophie

Traité avec VSCO avec préréglage kp6 (Photo: Joaquín Castillo pour ELLE México)

Santacruz a cherché les vidéos de Stéphanie depuis qu’elle était très jeune. «J’ai vu beaucoup de vidéos d’elle, chantant, dansant avec la petite Michelle, elles sont super mignonnes. Je ne la connaissais pas, mais je peux la sentir couler dans sa musique, en voyant ses filles, de voir que ses filles sont des filles indépendantes, qu’elles ont un bon message à transmettre et de voir ce qu’il a fait de sa vie ».

Il a également dit qu’il avait découvert que la musique de Salas était incroyable et que dans les vidéos “elle a une grande énergie, tu peux voir beaucoup de cœur. C’est un personnage très cool, je me sens très chanceux et reconnaissant d’avoir pu la représenter. Tout ce que j’ai vu a ajouté à ma vie », a-t-il poursuivi.

Production ELLE Mexique

Photo: Joaquín Castillo

Maquillage et coiffure: Gus Bortolotti pour The Legends

Mode: Jimena Herrera

Production: Ximena Morfín

Réalisation: Jordi Linares