Pillow Man dit que les machines à voter sont évidemment connectées à Internet… parce que teevee .

Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Franchement. Je ne sais pas pourquoi je regarde des vidéos maniaques de Pillow Man aussi souvent que je le fais au lieu, disons, de me creuser les yeux avec une pelle Play-Doh ou de faire bouillir mon scrotum dans une soupe à l’oignon géante Applebee’s. L’une ou l’autre activité causerait beaucoup moins de dommages à mon corps que Pillow Man n’endommagerait mon cerveau.

Ce mec, c’est comme si Ned Flanders avait découvert Alex Jones et craqué le même après-midi. Il a une motivation infatigable qui, au moins récemment, s’est consacrée à 100 % aux bêtises de la ville à chier de pantalons. C’est magistral d’une certaine manière, comme de regarder Rembrandt terminer un autoportrait lumineux d’une main tout en branlant vigoureusement le maire McCheese de l’autre.

Maintenant, si j’écrivais un nouveau message à chaque fois que Pillow Man Mike Lindell faisait ou disait quelque chose d’un peu bizarre, j’aurais très peu de temps pour fumer de l’herbe. Alors je choisis mes spots. Et ceci, chers amis, en fait partie.

Dernièrement, Lindell s’est présenté tous les jours dans la salle de guerre de Steve Bannon pour organiser son cyber-symposium du 10 au 12 août à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud. C’est l’événement qui, selon Lindell, peut embarrasser Joe Biden pour qu’il démissionne brusquement avant la fin de ce mois après que Lindell ait exposé toute cette douce et douce fraude électorale. Parce que, vous savez, tout le monde sait que l’élection a été volée, surtout nous les libéraux.

Mais pour une raison étrange, je ne pense pas que Lindell sache de quoi il parle.

Pièce 1 429 (et un contexte nécessaire : Lindell pense que la sécurisation des routeurs du comté de Maricopa, en Arizona, est importante pour… des raisons qu’il ne comprend clairement pas. Bien que ces raisons semblent être liées à sa théorie selon laquelle la Chine a en quelque sorte piraté nos élections via les machines à voter du Dominion) :

BANNON : « Mike, ralentis une seconde. Vous dites les routeurs en Arizona. J’ai pensé à Dominion, et j’ai pensé que même dans leur procès et tout ce qu’ils ont dit, et j’ai répété cela maintes et maintes fois comme une affirmation de Dominion, ils ne sont même pas connectés à Internet, alors pourquoi— quoi sont les routeurs, pourquoi sont-ils importants et qu’allez-vous montrer à Sioux Falls ? Parce que Dominion dit, hé, nous ne sommes pas connectés à Internet. Nous ne pouvons même pas traverser les frontières des comtés, encore moins les frontières des États, et encore moins laisser le PCC [the Chinese Communist Party] entrez… Pourquoi les routeurs sont-ils si importants ? » LINDELL : « C’est assez drôle, parce que comment pensez-vous pouvoir voir les choses à la télévision le soir des élections ? Pensez-vous que les gens l’ont mis là avec leur main? Bien sûr, cela passe par Internet.

Le bordel ? Est-ce qu’il vient vraiment de dire ça ? Les machines Dominion doivent être connectées à Internet parce que c’est la seule façon de voir les résultats des élections sur votre tee-shirt ?

LINDELL CONTINUE: «Ce que vous allez voir, c’est exactement ce que notre gouvernement aurait dû, nous avons été avertis par les démocrates, notre gouvernement aurait dû rassembler ces captures de paquets et ces données au lieu de ces héros qui l’ont fait, mais au moins nous l’avoir, tout le monde. Nous avons tout. Alors, qu’est-ce qu’un paquet de capture — et on a dit à notre gouvernement, maintenant accordé, on leur a dit ceci, rien n’est en ligne, tout le monde, rien n’est en ligne. Donc, je suppose que pour leur défense, ce serait comme souscrire une assurance contre les inondations lorsqu’ils ont dit qu’il n’y avait aucune chance d’inondation. Eh bien, il y a eu un déluge, tout le monde, de proportions bibliques, il y a eu un déluge. Et en Arizona, la raison pour laquelle ils ne veulent pas que vous ayez ces routeurs est qu’ils contiennent les mêmes captures de paquets que je vais vous montrer les 10, 11 et 12 août. Ils sont là-dedans, ils seraient identiques. Une capture de paquets est une capture de paquets. Cela montrerait qui l’a fait, d’où il vient, il montrerait d’où il est venu via Internet, combien de votes ont été retournés, où se trouvait le point d’attaque, que ce soit au niveau du Dominion ou au niveau de l’ordinateur, pour ainsi dire. Ce pourrait être ES&S, toutes les machines sont les mêmes. Ou cela pourrait se produire au niveau du comté ou de l’ordinateur du secrétaire d’État. On va montrer tout ça. Nous allons vraiment, nous allons éduquer le public.

Je n’ai pas grand-chose à ajouter à cela, sauf que j’espère bien que Dominion Voting Systems a un plan pour intégrer verticalement une entreprise d’oreillers de plusieurs millions de dollars, car ils vont détenir les droits post-apocalyptiques exclusifs sur l’âme de Lindell avant que tout soit fini.

Et oui, nous serons éduqués sur ce qui se passe lorsque vous remplacez bêtement le crack par le crack bien plus dangereux de Don. Le mec est logé là-haut très serré, et il n’y a pas de retour en arrière maintenant, même s’il voulait s’échapper. Ce qu’il ne fait clairement pas.

Ah et puis il y a ça :

Mike Lindell a ajouté que les journalistes ne seraient pas autorisés à « errer » autour de la salle dans le Dakota du Sud, notant en outre que la création du « pod » des médias vise à empêcher les « répertoires ». – Zachary Petrizzo (@ZTPetrizzo) 4 août 2021

PS Je pourrais essayer d’expliquer ce qu’est une capture de paquet, mais toutes mes informations viennent de Lindell, et pour une raison étrange, je ne lui fais pas confiance. Si quelqu’un a une idée de ce que Lindell raconte ici (il n’en a certainement pas), n’hésitez pas à nous informer dans les commentaires.

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.