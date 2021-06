Pillow Man essaie de récupérer The Daily Show, finit par se satiriser ⋆ .

in

Il ne fait aucun doute que le gars de MyPillow, Mike Lindell, craignait d’être sorti de son contexte. Malheureusement pour lui, le contexte pertinent ici est qu’il est tout aussi fou et confus dans un format long qu’il l’est dans de petites extraits sonores, pour la plupart indigestes.

Le week-end dernier, Lindell a organisé un rassemblement MAGA Frank Speech dans mon État natal du Wisconsin. Je ne suis pas rentré chez moi pour ça, car les fumées Old-Fashioned et Bud Light (sans parler de Kaukauna) me piquent toujours les narines depuis la dernière remise des gaz. Vous pourriez me ramener à Sconnie avec un spectacle d’Alvin Styczynski, mais pas pour cette caravane de clowns.

Quelques milliers de boosters MAGA (Lindell avait prédit que 30 000 âmes perdues se présenteraient) ont combattu l’ennui de notre retour rapide à la normale afin de montrer la dent devant les faux médias tout en absorbant la sagesse collective de Diamond & Silk; Dinesh D’Souza et sa fille Danielle ; Charlie Kirk ; le shérif David Clark ; l’ancien intérimaire de la Maison Blanche Donald Trump ; et les danseurs en or massif. (L’une d’entre elles est une blague. En fait, ce sont toutes des blagues. Une seule d’entre elles n’est pas la blague de Lindell.)

Lindell a également parlé, et tout ce que je pouvais penser était 1) le fromage de ce gars a complètement glissé de son cracker et a été pré-réservé sur le premier vol SpaceX vers Mars et 2) Jesus Butterball Christ, Ned Flanders s’est vraiment laissé aller.

L’une des parties les plus étranges de l’oraison de Lindell est venue quand il a parlé de l’horreur du Daily Show, qui venait de l’interviewer.

Lors d’un rassemblement à New Richmond, Mike Lindell se plaint longuement du Daily Show, de Fox News et de Newsmax avant de présenter “notre vrai président” Donald Trump, qui n’est plus président et n’a pas remporté l’élection présidentielle de 2020. – Molly Beck (@MollyBeck) 12 juin 2021

Le correspondant était Jordan Klepper. Je ne peux que supposer que Lindell n’était pas familier avec le travail de Klepper, car c’est un sage bien connu avec un talent surnaturel pour rendre les gens stupides encore plus stupides.

Entrez Mike.

Lindell était tellement en colère contre Klepper et son équipe qu’il a devancé le propre article du Daily Show de Klepper avec des images brutes de Lindell “possédant” Klepper. Et puis Lindell s’est précipité vers la salle de guerre de Steve Bannon – où Bannon régale quotidiennement son public avec une impression de Pizza the Hutt sur le nez – pour pleurer son cul de flocon de neige.

C’est long, donc je ne vais pas le transcrire, mais vous pouvez le voir avec vos propres voyeurs ici :

Je vous laisse décider qui a eu raison de cette conversation. (Alerte spoiler: ce n’est pas la pornstache ambulatoire hurlante dans le costume bon marché.) Mais il est intéressant de noter que Lindell a apparemment pensé que ce clip le ferait bien paraître – euh, mieux.

Inutile de dire que j’attends avec impatience la coupe officielle du Daily Show. Bien que je puisse seulement supposer que cela le rendra un peu moins stupide que ce clip, ne serait-ce que pour le fait qu’il sera presque certainement plus court.

