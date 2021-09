Pilote américain génial à avoir mais pas indispensable, déclare le promoteur de la course de Miami F1 · .

Avoir un pilote américain n’est pas essentiel au succès de la Formule 1 aux États-Unis, selon le promoteur du Grand Prix de Miami.

La F1 ajoutera une deuxième manche américaine du championnat l’année prochaine au Miami International Autodrome, un circuit temporaire en cours de construction autour du Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

Le championnat a longtemps convoité un plus grand nombre d’adeptes sur l’un des marchés les plus lucratifs au monde. Un pilote américain à succès a été considéré comme la clé de cela.

Cependant, Tom Garfinkel, associé directeur du Grand Prix de Miami, affirme que le sport gagne en popularité bien qu’il n’ait pas eu de pilote américain depuis la brève apparition d’Alexander Rossi il y a six ans.

“La popularité du sport grandit beaucoup aux États-Unis en ce moment sans pilote américain”, a déclaré Garfinkel à .. « Je pense qu’avoir un pilote américain serait une bonne chose. Je ne sais pas si c’est un élément nécessaire, mais ce serait certainement une bonne chose de voir un pilote américain entrer dans la série.

Il a cité la popularité de la série Netflix Drive to Survive comme exemple de la façon dont le sport se connecte avec plus de fans aux États-Unis.

“Cela a certainement augmenté le soutien et l’intérêt des fans”, a-t-il déclaré. « Surtout, pour l’anecdote, chez les adolescents. Je le vois avec mes fils et leurs amis, cette série est quelque chose qu’ils regardent avec anticipation et enthousiasme et cela les a excités de regarder les courses et d’apprendre à connaître les pilotes et d’obtenir des simulateurs et de conduire eux-mêmes. Je pense donc que cette série a vraiment augmenté le soutien des fans aux États-Unis. »

Données de piste : Autodrome international de Miami“Les cotes d’écoute de la télévision aux États-Unis sont en hausse, je pense, de plus de 50% sur les courses en ce moment”, a-t-il ajouté. “Plus les entreprises américaines, les fans américains s’impliquent, mieux c’est pour tout le monde.”

Garfinkel s’attend à ce que l’intérêt pour la F1 continue d’augmenter régulièrement en Amérique après l’ajout d’une deuxième course dans le pays.

« Cela ne se fait pas du jour au lendemain », a-t-il déclaré. « La série Netflix, ayant une autre course aux États-Unis en plus d’Austin, à Miami, je pense que ça va aider.

«Plus les gens sont éduqués sur le sport, plus vous en tombez amoureux. Ce n’est pas le genre de sport que vous allumez simplement à la télévision et que tout d’un coup vous regardez une course et vous comprenez ce qui se passe. Vous devez connaître la stratégie, ce qui se passe avec les voitures, la piste, les pilotes, les personnalités.

“Je pense que la Formule 1 fait un excellent travail pour raconter ces histoires et développer la base de fans et je pense que cela va prendre un certain temps. Mais avoir la course à Miami en est un élément, ça va certainement aider.

