Pilote d’aujourd’hui en jeu “risqué” avec Andrea Legarreta

Conducteurs Aujourd’hui Ils étaient assez participatifs et nerveux avec les jeux risqués le 23 septembre après avoir eu la visite de l’experte en questions de couple Edelmira Cárdenas. Le spécialiste a décidé d’apporter des jouets et autres objets et a demandé la participation des chauffeurs pour interagir.

C’était Galilea Montijo, Lambda García, Arath de la Torre, Andrea Legarreta et Raúl Araiza qui faisaient partie de la section dans laquelle ils ont été très participatifs avec Edelmira et les jouets.

Galilea Montijo a pris l’initiative en participant au sens de la vue, puis Raúl Araiza a fait partie de la dynamique et plus tard, Andrea Legarreta a pris place avec toute initiative et sans aucune pénalité.

La femme de Erik Rubin Et le chauffeur le plus ancien de Hoy a rapidement choisi l’un des jouets du spécialiste, car c’était le sens du toucher qu’elle devait réveiller; Il était frappant qu’Andrea Legarreta Martínez ait pris un objet en forme de bâton avec des chaînes.

Mais Andrea n’a pas participé seule avec ce jouet et a demandé l’aide de sa belle partenaire Lambda García, qui a toujours gentiment accepté d’approcher l’actrice également. Legarreta en profita et pour en faire profiter le public demanda au chauffeur de soulever un peu sa chemise.

Andrea Legarreta Il a caressé Lambda à quelques reprises, qui n’a pas pu s’empêcher de réagir et a avoué que pour lui, ce genre de jeux lui fait bien sûr ressentir des « choses » ; Il était plus que clair que tout cela fonctionne, comme l’a souligné Edelmira Cárdenas au public de l’étoile du matin de Televisa.

S’il est normal que le spécialiste soit de semaine en semaine en tant qu’invité du Hoy Program, il est surprenant pour beaucoup que ce type de contenu soit dévoilé dans la matinée de Televisa, ceci car il s’agit d’un horaire familial. Certains se sont même souvenus des rumeurs qui, selon Andrea Rodríguez Doria, ont fini par pleurer sur un contenu de ce type.

Il a été dit que lorsque la sœur de Magda Rodríguez commençait tout juste à diriger le programme Hoy, elle enregistrait un défilé de vêtements très personnels pour hommes lorsque les cadres supérieurs de Televisa l’ont appelée. Selon les rumeurs, Rodríguez Doria a été réprimandé pour ce type de contenu qu’ils considéraient comme peu “bien” et fort pour le calendrier de la compétition directe de Venga la Alegría.

Il y a ceux qui disent que la réprimande de la productrice était si forte qu’elle sortait en pleurant du bureau de l’exécutif et a immédiatement cessé d’enregistrer le contenu, ceci malgré le fait qu’il y ait déjà eu des défilés de ce type de vêtements pour femmes.

A cette époque, il était dit qu’à tout moment le producteur serait retiré de Hoy, car l’audience continuait de diminuer depuis le départ de Magda Rodríguez. Cependant, la tante d’Andrea Escalona a commencé avec une émission de téléréalité qui sauverait la réalité, Las Estrellas Bailan en Hoy.

Décidément, l’encore producteur de Hoy a connu un vif succès avec cette émission de téléréalité qui a immédiatement positionné la matinale de Televisa comme une émission télévisée suffisamment forte et tendance sur les réseaux sociaux.

Les émissions de téléréalité sont devenues le contenu que le public mexicain veut maintenant voir à la télévision et Rodríguez Doria en sait tellement qu’il a prolongé Las Estrellas Bailan en Hoy aussi longtemps que possible et quand ils ne pouvaient plus procéder à un autre concours, dans lequel maintenant les protagonistes étaient les enfants.

Suite au concours de danse, Los Chiquillos en Hoy sont arrivés, avec cette émission de téléréalité les enfants sont venus danser, chanter, imiter, etc. sur l’écran et de toucher les téléspectateurs ; Ce fut un succès, mais pas aussi fort que le précédent.

Maintenant, la prochaine étape pour le Programme d’aujourd’hui est d’amener Las Estrellas Bailan en Hoy dans sa deuxième saison, pour laquelle les auditions ont déjà commencé et sont également diffusées dans la matinée.