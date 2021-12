Pilote, équipe, voiture, course et déception de l’année

Chaque année, nous décernons nos propres prix de Formule 1, la saison telle que nous l’avons vue s’est réduite à dix domaines méritant une mention à la fin de 2021.

L’éditeur de GrandPrix247 Jad Mallak et l’éditeur Paul Velasco se sont associés pour disséquer les faits saillants d’une saison épique méritant des prix et/ou des mentions. Hier, nous avons publié la partie 1 de nos F1 Awards, c’est la deuxième partie

Pilote de l’année : Max Verstappen

C’était proche à appeler, et honnêtement, cela est allé à Verstappen sur la base de sa victoire au championnat, car lui et son finaliste Lewis Hamilton, étaient si proches l’un de l’autre en termes de niveaux de performance, et sur un autre par rapport aux autres conducteurs.

Cependant, 2021 a été l’une des meilleures saisons du Néerlandais, sinon la meilleure, car il a réduit les erreurs et a toujours été au plus haut niveau, extrayant la dernière once de performance de sa Red Bull RB16B, tout en étant sous une pression extrême de un adversaire redoutable sous la forme de Lewis Hamilton dans la Mercedes.

Binner sa voiture lors des qualifications pour le GP d’Arabie saoudite est peut-être la seule fois où il a semblé craquer, mais à Abu Dhabi, il était assez cool et a gardé le cap pour finalement remporter la course et le championnat.

Malgré toutes les controverses, Verstappen reste un champion à part entière et le GRANDPRIX247 F1 Award du pilote de l’année.

Paul Velasco : « Max a coché toutes les cases. Son passage à l’âge adulte à Zandvoort sous les projecteurs nationaux était l’étoffe des légendes. En fin de compte, lui et Hamilton méritaient une fin appropriée à leur saison pour les âges. Néanmoins, au cours d’une saison des plus belles marges, Max a fait le travail pour être champion du monde de F1. Sans aucun doute le premier de nombreux titres de F1 qui se dirigent vers lui.

Équipe de l’année : Red Bull

C’était également un match serré entre Mercedes et Red Bull, mais le groupe de boissons énergisantes a toujours fourni des performances supérieures au cours de la saison, sur tous les aspects : stratégie, arrêts aux stands, conception/développement de la voiture et l’impressionnante unité de puissance de Honda.

Ils ont peut-être perdu le championnat des constructeurs contre Mercedes, mais il convient de noter que Sergio Perez a mis du temps à se mettre au courant, il n’a donc pas rapporté autant de points que nécessaire, mais le Mexicain était le meilleur joueur d’équipe. possible de soutenir Max Verstappen pendant les courses avec la Turquie et Abu Dhabi en étant d’excellents exemples, alors que rien de semblable n’a été vu du meilleur « ailier » Valtteri Bottas, qui fait basculer ce prix vers Red Bull.

Paul Velasco : « L’équipe construite autour de Max a tenu ses promesses. Ils n’ont peut-être pas remporté le titre des constructeurs, mais tout ce dont leur pilote vedette avait besoin, il l’a obtenu. D’une voiture de haut niveau aux arrêts aux stands les plus fluides, en passant par un équipage qui a fait un effort supplémentaire chaque fois que cela était nécessaire, faisant des Bulls une équipe digne de l’année.

Course de l’année : Grand Prix d’Abou Dhabi

Celui-ci a demandé un peu de réflexion et de réflexion, avec de nombreuses courses en compétition, et cela ne devrait pas être une surprise pour une saison comme celle que nous venons de vivre, et cela s’est joué sur le fil, tout comme le championnat de cette année, entre le Brésil et Abou Dhabi.

Le Brésil a été considéré comme un tournant alors que Lewis Hamilton a commencé sa contre-attaque sur Max Verstappen, remportant tout à partir de là jusqu’au GP d’Abou Dhabi, qui est pour nous la « course de l’année ».

C’était la finale après tout, et les deux prétendants au titre y sont entrés à égalité de points, l’avantage de Verstappen étant la victoire supplémentaire qu’il avait sur Hamilton, ce qui simplifie les choses ; celui qui a terminé devant obtient le titre, et le scénario le plus intéressant signifie que si les deux DNF, Verstappen gagne. Des trucs qui mettent l’eau à la bouche.

Malgré la majeure partie de la durée de la course oscillant vers Hamilton remportant son huitième titre de F1, la controverse a été abondante pendant la course, dès le premier incident du tour lorsque Hamilton n’a pas été invité à céder après avoir coupé le coin, et bien sûr, l’après-Nicholas Latifi Crash Safety Car soap opera, qui nous a donné le sprint final provoquant une crise cardiaque, un tour dont vous pouvez parler à vos petits-enfants.

La course de sprint de deux tours de Bakou n’avait aucune chance contre ce dernier tour sous les projecteurs de Yas Marina, c’est pourquoi le Grand Prix d’Abou Dhabi remporte celui-ci.

Paul Velasco : « Il y avait trop de candidats pour celui-ci. Mais la finale de Yas Marina, pleine de controverses, avait tout du chaos du dernier tour et de tout ce qui s’est ensuivi avant et après. Qu’il soit tombé dans une farce insatisfaisante déclenche, espérons-le, un bouleversement rigoureux des systèmes d’arbitrage de la FIA. Pour toutes les bonnes raisons, l’affrontement Max contre Lewis a été présenté comme « la course de ce siècle » et en effet c’était, hélas, pour toutes les mauvaises raisons.

Voiture de l’année : Mercedes W12

La Mercedes W12 n’a peut-être pas commencé la saison en tant que matériau de «voiture de l’année», car elle semblait avoir perdu pas mal de performances en raison de la réglementation au sol révisée de 2021, mais Mercedes a gardé confiance en sa machine et l’a développée pour ce à quoi nous nous aventurons. étiqueter la « meilleure voiture de Formule 1 » dans l’histoire du sport, en gardant à l’esprit que les machines F1 de l’année prochaine seront plus lentes, jusqu’à nouvel ordre.

Le W12 a continué à s’améliorer au cours de la saison, et surtout après le package de mise à niveau de Silverstone, et était à son meilleur après avoir ce «moteur épicé» boulonné à son dos au Brésil, maintenant un avantage sur le RB16B de Red Bull jusqu’à la fin de la saison.

Si ce n’était de notre foi dans le génie des ingénieurs de F1, personne ne serait blâmé de croire qu’aucune voiture de F1 plus rapide ne peut être vue à nouveau.

Paul Velasco : « La W12 a eu un acte difficile à suivre et même si elle peut être considérée comme la Mercedes qui n’a pas remporté le titre au cours de leur cavalcade de huit ans, c’était une formidable pièce de kit. Je me risquerais quand ils ont déchaîné la bête au Brésil, c’était probablement la voiture la plus puissante de cette époque.

Déception de l’année : Aston Martin

Pas vraiment un F1 Award…

La fanfare avec laquelle Aston Martin a annoncé sa réincarnation de Racing Point a été le seul point culminant de la saison 2021 de l’équipe en Formule 1, et il est dommage qu’une voiture aussi belle que l’AMR21 ne figure pas dans la partie compétitive de la grille en 2021.

Avec son prédécesseur « Pink Mercedes » qui a permis à l’équipe (sous l’apparence de Racing Point) de se classer troisième au championnat des constructeurs 2020, la « Green Mercedes » est tombée en proie au nouveau règlement au sol de 2021, car l’équipe n’a pas réussi à la développer à partir de la performance. trou dans lequel il est tombé.

Sebastian Vettel a permis à l’équipe de remporter son premier podium à Bakou, mais l’incompétence de l’équipe a fait perdre à l’Allemand une impressionnante deuxième place en Hongrie en raison d’une faute de carburant, sans parler de l’arrêt au stand raté dans la même course qui a coûté au quadruple champion une victoire potentielle. . Décevant…

Paul Velasco : « La pré-saison Aston Martin a été l’un des projets les plus excitants à atteindre la F1, ils ont coché toutes les cases avec l’embauche agressive des meilleurs cerveaux du paddock, la construction d’un QG à la pointe de la technologie, la signature de Sebastian Vettel, proposant des programmes marketing et médiatiques extrêmement impressionnants pour faire du rêve de Lawrence Stroll une réalité. Cependant, la première voiture Aston F1 moderne était un raté et donc ils ont été sous-livrés, malheureusement et j’imagine que le Big Boss n’était pas content.