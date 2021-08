Pilotes avec les meilleures chances de remporter la finale de la saison régulière

Les accidents, le chaos, les colères et les courses difficiles ne sont que quelques-unes des choses que les fans peuvent attendre des courses à Daytona International Speedway, et le Coke Zero Sugar 400 de samedi ne devrait pas faire exception.

C’est la finale de la saison régulière de la NASCAR Cup Series, et avec un drapeau à damier convoité de Daytona, les espoirs des séries éliminatoires et le titre de la saison régulière sont en jeu.

Les éliminatoires de 10 courses commencent en septembre au Darlington Raceway, et 15 des 16 places pour les éliminatoires au total ont déjà été bloquées par Denny Hamlin, Kyle Larson, Kyle Busch, William Byron, Chase Elliott, Martin Truex Jr., Ryan Blaney, Joey Logano, Kevin Harvick, Brad Keselowski, Alex Bowman, Kurt Busch, Christopher Bell, Michael McDowell et Aric Almirola.

Et tandis que le reste du peloton se disputera une place en séries éliminatoires et un tir au championnat en novembre, Hamlin et Larson se battent pour le championnat de la saison régulière, ce qui offre une augmentation des points avant les séries éliminatoires.

Mais la course à Daytona est presque toujours un gâchis imprévisible car le style de course sur la piste emblématique de 2,5 milles laisse peu de place à l’erreur. Une petite erreur commise par un pilote pourrait éliminer la moitié du peloton, car ils courent en groupes emballés et jouent avec l’aérodynamisme.

Dans cet esprit, nous examinons en détail les pilotes ayant les meilleures chances de remporter le Coke Zero Sugar 400, y compris leurs antécédents à Daytona et leurs performances récentes. Vendredi matin, Hamlin est le favori pour remporter la course, selon Tipico Sportsbook.

Décomposons-le.

Kevin Harvic

Victoires : 0

Top-5 : 6

Top 10 : 16

Points en saison régulière : 756 (-248 derrière le leader)

Classement projeté en séries éliminatoires : 16e

Daytona 500 2021 : 4e

Sans victoire jusqu’à présent cette saison, Harvick a déjà décroché sa place en séries éliminatoires en fonction des points, mais il devrait toujours occuper la position la moins bien classée en séries éliminatoires – bien que cela puisse changer en fonction de son résultat à Daytona. Son meilleur résultat cette saison a été deuxième au Kansas Speedway, et plus récemment, il a terminé 14e au Michigan International Speedway.

Martin Truex Jr.

Victoires : 3

Top 5 : 8

Top 10 : 13

Points de saison régulière : 789 (-215)

Classement projeté en séries éliminatoires : 2e

Daytona 500 2021 : 25

Aric Almirola

Victoires : 1

Top-5 : 2

Top 10 : 3

Points de saison régulière : 436 (-568)

Classement projeté en séries éliminatoires : 14e

Daytona 500 2021 : 34e

Ricky Stenhouse Jr.

Victoires : 0

Top 5 : 1

Top 10 : 2

Points de saison régulière : 504 (-500)

Classement projeté en séries éliminatoires : N/A

2021 Daytona 500 : 18

Stenhouse a besoin d’une victoire à Daytona pour se qualifier pour les séries éliminatoires. Mais ne le comptez pas : ses deux victoires en carrière étaient à Daytona et Talladega Superspeedway.

Alex Bowman

Victoires : 3

Top-5 : 6

Top 10 : 12

Points de saison régulière : 674 (-330)

Classement projeté en séries éliminatoires : 6e

2021 Daytona 500 : 35e

Matt DiBenedetto

Victoires : 0

Top-5 : 3

Top 10 : 7

Points de saison régulière : 557 (-447)

Classement projeté en séries éliminatoires : N/A

Daytona 500 2021 : 33e

DiBenedetto – dont l’avenir en NASCAR reste inconnu – a également besoin d’une victoire pour se qualifier pour les séries éliminatoires.

Christophe Bell

Victoires : 1

Top-5 : 4

Top 10 : 10

Points de saison régulière : 595 (-409)

Classement projeté en séries éliminatoires : 12e

Daytona 500 2021 : 16

Victoires : 0

Top 5 : 1

Top 10 : 6

Points de saison régulière : 652 (-352)

Classement projeté en séries éliminatoires : N/A

Daytona 500 2021 : 3e

Dillon a besoin d’une victoire ou d’un peu d’aide pour se qualifier pour les séries éliminatoires, mais l’une de ses trois victoires en carrière était dans le Daytona 500 2018. Et jusqu’à présent cette saison, son meilleur résultat était au Daytona 500 quand il a terminé troisième derrière Michael McDowell et Chase Elliott . Mais il a récemment chuté lors des deux dernières courses et n’a pas terminé.

Victoires : 1

Top-5 : 7

Top 10 : 10

Points de saison régulière : 729 (-275)

Classement projeté en séries éliminatoires : 10e

Daytona 500 2021 : 13

La seule victoire de Keselowski de la saison 2021 était à Talladega Superspeedway, où il compte six victoires en carrière au total. Et même s’il n’a gagné qu’une seule fois à Daytona – le Coke Zero 400 2016 – c’est un coureur de superspeedway talentueux, qui mérite d’être considéré comme un favori extérieur. Il a récemment terminé neuvième au Michigan.

Victoires : 2

Top 5 : 11

Top 10 : 16

Points de saison régulière : 838 (-166)

Classement projeté en séries éliminatoires : 3e

2021 Daytona 500 : 14

Busch a remporté deux courses cette saison au Kansas Speedway et au Pocono Raceway, et bien qu’il n’ait gagné qu’une seule fois à Daytona dans sa carrière – le Coke Zero 400 2013 – il a connu un été plutôt solide avec une série de six top-5 en sept courses. . Plus récemment, il a terminé septième au Michigan.

Victoires : 2

Top-5 : 7

Top 10 : 13

Points de saison régulière : 787 (-217)

Classement projeté en séries éliminatoires : 5e

2021 Daytona 500 : 30

Blaney est en quelque sorte sur une séquence chaude en ce moment après sa victoire au Michigan dimanche, et il a terminé quatre fois parmi les cinq premiers au cours des cinq dernières courses. Mais alors qu’il est déjà en séries éliminatoires, son histoire à Daytona n’est pas géniale, ne terminant que la moitié de ses 12 départs en carrière sur l’ovale.

Victoires : 1

Top 5 : 9

Top 10 : 16

Points de saison régulière : 833 (-171)

Classement projeté en séries éliminatoires : 7e

Daytona 500 2021 : 26

Alors que Hendrick Motorsports a été en grande partie l’équipe à battre cette année, la première moitié de la saison régulière de NASCAR de Byron a été beaucoup plus forte que sa seconde moitié avec 11 de ses 10 premiers au cours des 13 premières courses. Cependant, l’une de ses deux victoires en carrière était au Coke Zero Sugar 400 de la saison dernière à Daytona. Plus récemment, il a terminé deuxième au Michigan.

Victoires : 2

Top 5 : 11

Top 10 : 15

Points de saison régulière : 820 (-184)

Classement projeté en séries éliminatoires : 4e

Daytona 500 2021 : 2e

Le champion en titre de la NASCAR Cup Series a connu une solide saison jusqu’à présent, même s’il ne se retrouve pas toujours dans Victory Lane. Son meilleur parcours jusqu’à présent a été six top-10 entre les événements du Kansas et de Sonoma Raceway, mais il est à mi-chemin de le répéter maintenant après trois top 10 consécutifs. De plus, il a terminé deuxième des deux dernières courses ovales de Daytona. Plus récemment, il a terminé huitième au Michigan.

Victoires : 5

Top-5 : 14

Top 10 : 18

Points de saison régulière : 1004 (leader)

Classement projeté en séries éliminatoires : 1er

Daytona 500 2021 : 10

Larson mène la série en termes de victoires, de top 5 et de top 10, et s’il gagne au moins 32 points à Daytona, il remportera le championnat de la saison régulière contre Denny Hamlin. Pilote à battre cette saison, il a décroché 10 top-5 au cours des 14 dernières courses, et plus récemment, il a terminé troisième au Michigan. Mais en 14 départs en carrière sur l’ovale de Daytona, son meilleur résultat était sixième en 2016.

Victoires : 1

Top-5 : 8

Top 10 : 13

Points de saison régulière : 772 (-232)

Classement projeté en séries éliminatoires : 9e

Daytona 500 2021 : 12e

Comme son coéquipier Keselowski, Logano est à surveiller pour les courses de superspeedway. Non seulement les pilotes de l’équipe Penske travaillent souvent bien ensemble à Daytona et Talladega – exceptions récentes mises à part – mais Logano compte également quatre victoires en carrière entre les deux grandes pistes, dont celle du Daytona 500 2015. Heureusement pour lui, il est déjà bloqué dans les séries éliminatoires. parce qu’il n’a pas été parmi les 20 premiers au cours des trois dernières courses.

Victoires : 0

Top-5 : 13

Top 10 : 17

Points de saison régulière : 976 (-28)

Classement projeté en séries éliminatoires : 8e

2021 Daytona 500 : 5e

Bien qu’il n’ait pas encore remporté de victoire, Hamlin connaît une saison impressionnante puisqu’il affrontera Larson pour le titre de la saison régulière. Comme Harvick sans victoire, Hamlin a déjà décroché sa place en séries éliminatoires sur la base de points, mais après 13 drapeaux à damier au cours des deux dernières saisons, il est impatient d’obtenir sa première victoire en 2021. Et en tant que triple vainqueur du Daytona 500, il a compris cette piste.