Pilotes informés du changement de règles pour le premier virage au départ · .

Les pilotes de Formule 1 ont été informés que les limites de la piste seront appliquées différemment au premier virage après le départ du Grand Prix de Mexico d’aujourd’hui.

Auparavant ce week-end, les pilotes devaient regagner la piste en contournant une borne à la sortie du virage trois, s’ils étaient partis au virage un. Cette exigence restera en place pendant la majeure partie de la course, mais pas au départ ou si un nouveau départ arrêté a lieu.

Dans ces circonstances, le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, a déclaré que « tout pilote qui quitte la piste au virage un ou deux devra s’assurer qu’il rejoindra la piste en toute sécurité et ne gagnera pas un avantage durable. Concrètement, cela signifie abandonner toutes les positions qui ont été acquises.

« L’instruction de contourner la borne au virage trois dans cette circonstance seulement ne sera pas une exigence. »

Masi a également rappelé aux pilotes un règlement du Code Sportif International qui stipule que « les manœuvres susceptibles de gêner les autres pilotes, telles que l’entassement délibéré d’une voiture au-delà du bord de la piste ou tout autre changement de direction anormal, sont strictement interdites ».

La police des limites de piste au début des courses a fait l’objet de débats lors des derniers week-ends de Grand Prix. Fernando Alonso a accusé d’autres pilotes d’avoir gagné des positions en utilisant le second tour au départ des courses, et le pilote Alpine a exploité le second tour au départ du Grand Prix de Russie.

Le complexe à trois virages des virages un, deux et trois de l’Autodromo Hermanos Rodriguez a été une pomme de discorde ces dernières saisons. En 2016, Lewis Hamilton n’a pas réussi à négocier les trois virages au départ de la course. Par la suite, le système actuel de bordures et de bornes pour faire respecter les limites de la piste au coin a été introduit.

