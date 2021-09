Pilotes supérieurs à Robert Kubica sur la liste Alfa Romeo 2022

Robert Kubica pense qu’il n’est pas l’une des options préférées d’Alfa Romeo alors qu’ils cherchent à déterminer le coéquipier de Valtteri Bottas en 2022.

Les pièces du puzzle du marché des conducteurs 2022 sont maintenant pour la plupart en place, bien que le seul point d’interrogation qui reste soit Alfa Romeo.

Bottas quittera Mercedes après avoir signé un contrat pluriannuel chez Alfa Romeo, bien qu’Antonio Giovinazzi ne soit pas encore confirmé pour 2022, et on s’attend de plus en plus à ce qu’il perde son siège.

Guanyu Zhou est le favori pour remplacer l’Italien, tandis que Theo Pourchaire, Mick Schumacher et Nyck de Vries ont également été mentionnés.

Cependant, il n’y a pas eu beaucoup de mention pour Kubica, qui est passé de son rôle de réserve avec l’équipe à un siège de course à Zandvoort et Monza, remplaçant le malade Kimi Raikkonen.

Malgré ces deux apparitions, Kubica pense qu’un retour à temps plein en F1 avec Alfa Romeo est peu probable.

“J’ai appris de ma vie que tout peut arriver au jour le jour, positif ou négatif”, a déclaré Kubica, cité par Motorsport.com.

« Alors ne dites jamais jamais. Mais de façon réaliste, je pense qu’il y a d’autres pilotes qui sont probablement plus haut sur la liste.

“Je ne sais pas, tu dois demander à Fred [Vasseur].

« J’ai mon programme de course avec des courses d’endurance, sur lesquelles je me concentre bien sûr normalement sur toute l’attention là-bas.

« C’est un peu différent depuis Zandvoort, parce que je suis ici.

« Je ne sais pas quoi [the future] apportera. Mais peu importe ce que cela apportera, l’avenir, je n’ai qu’à attendre et voir.

Kubica a terminé respectivement 15e et 14e aux GP des Pays-Bas et d’Italie, et même si son rythme était confortablement inférieur à celui de Giovinazzi, Kubica pense qu’il est sous-estimé à quel point il est difficile de passer de la course d’endurance à la Formule 1 avec peu de préparation.

“Je dirais que la plupart des autres personnes ne réalisent pas à quel point il est difficile et important de revenir au rythme de la F1”, a expliqué Kubica.

« J’aimais mon approche pour être honnête. Probablement mon expérience – je ne veux pas dire mon âge, parce que je vieillis ! – Je pense que cela m’a aidé aussi à garder mon calme, à avancer pas à pas, à relever le jeu quand je me sentais à l’aise.

“Quand je n’avais pas confiance, ce qui, je pense, était assez évident, je le prenais du bon côté.”