Pilou Asbæk incarnera Richard Straker dans le film Lot de Salem ⋆ .

THR rapporte que Pilou Asbæk est devenu le dernier ajout à l’adaptation de Stephen King de New Line Cinema Lot de Salem.

Les Game of Thrones L’acteur devrait incarner le méchant Richard Straker, familier du maître vampire Kurt Barlow. Asbæk suit les traces de James Mason, qui est apparu dans la mini-série télévisée classique de 1979, ainsi que de Donald Sutherland, qui a endossé le rôle dans le remake de 2004.

Cette version grand écran du roman de King de 1975 est réalisée par Gary Dauberman (Annabelle rentre à la maison) et verra Lewis Pullman (Mauvais moments à l’El Royale) avec Ben Mears, un écrivain qui retourne dans sa ville natale de Lot à Jérusalem, seulement pour le trouver menacé par les vampires.

Rejoindre Asbæk et Pullman dans le casting de Lot de Salem sont Makenzie Leigh (L’assistant) en tant que Susan Norton, amoureux de Pullman’s Ben, Bill Camp (Le Gambit de la Reine) en tant qu’ancien professeur de lycée Matthew Burke, et Spencer Treat Clark (Un verre) en tant que fossoyeur Mike Ryerson, et Alfre Woodard (Clémence) comme le Dr Cody.

