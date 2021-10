Pilule anti-COVID : Merck demande l’approbation d’urgence de la FDA pour la pilule contre le coronavirus

Molnupiravir, une pilule expérimentale de traitement des coronavirus développée par Merck & Co Inc et Ridgeback Biotherapeutics LP, 17 mai 2021 (Merck & Co Inc/Handout via .)

Merck a annoncé lundi avoir demandé une autorisation d’utilisation d’urgence à la Food and Drug Administration (FDA) pour sa pilule expérimentale antivirale COVID-19.

Le fabricant de médicaments a déclaré dans un communiqué que l’autorisation avait été demandée « pour le traitement du COVID-19 léger à modéré chez les adultes qui risquent d’évoluer vers un COVID-19 sévère et/ou une hospitalisation ».

La demande intervient après que Merck a déclaré plus tôt ce mois-ci que le médicament, le molnupiravir, qui est un traitement de cinq jours, réduisait le risque d’hospitalisation de 50%. Le médicament serait la première pilule à traiter le COVID-19, s’il reçoit l’approbation de la FDA. L’agence pourrait rendre une décision dans quelques semaines.

« L’impact extraordinaire de cette pandémie exige que nous agissions avec une urgence sans précédent, et c’est ce que nos équipes ont fait en soumettant cette demande de molnupiravir à la FDA dans les 10 jours suivant la réception des données », a déclaré Robert M. Davis, directeur général. et président de Merck.

La pilule, qui a été développée en partenariat avec Ridgeback Biotherapeutics, cible l’enzyme qui permet au virus COVID-19 de se reproduire. Merck a déclaré que le traitement était probablement efficace contre les variantes du virus, y compris la variante delta hautement transmissible.

Merck a déjà des accords pour vendre les pilules dans plusieurs pays, dont les États-Unis, Singapour, la Corée du Sud, la Thaïlande et l’Australie.

Le gouvernement américain devrait recevoir environ 1,7 million de cycles de molnupiravir s’il obtient une autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA. La société prévoit de produire 10 millions de traitements d’ici la fin de l’année.

L’ancien commissaire de la FDA, Scott Gottlieb, a prédit que l’approbation par la FDA des pilules antivirales ainsi que l’approbation des vaccins COVID-19 pour les enfants de moins de 12 ans entraîneraient probablement la fin de la « phase pandémique » de COVID-19.

