La pilule antivirale Molnupiravir, connue sous le nom de Lagevrio, sera le premier traitement à domicile pour Covid et devrait être déployée auprès des patients d’ici les vacances pour lutter contre la propagation de la variante Omicron. Selon le Telegraph, Sajid Javid, le secrétaire à la Santé, doit annoncer le lancement après que le régulateur britannique des médicaments soit devenu le premier au monde à approuver la pilule le mois dernier.

Une fois lancé, le NHS devrait fournir la pilule antivirale aux patients cliniquement vulnérables et immunodéprimés qui ont été testés positifs pour Covid.

Des sources de Whitehall ont déclaré que la livraison de la pilule antivirale est devenue « encore plus importante » à mesure que la variante Omicron se propage à travers le pays.

M. Javid a déclaré que l’approbation de la pilule marquait un « jour historique ».

Il a déclaré : « Le Royaume-Uni est désormais le premier pays au monde à approuver un antiviral qui peut être pris à domicile pour COVID-19.

« Cela changera la donne pour les plus vulnérables et les immunodéprimés, qui pourront bientôt recevoir le traitement révolutionnaire. »

Le molnupiravir interfère avec la capacité du virus à se répliquer, ce qui signifie qu’il est moins capable de se multiplier et d’atteindre des niveaux suffisamment élevés dans le système respiratoire pour provoquer une maladie grave.

Comme le médicament est plus efficace lorsqu’il est administré aux premiers stades de l’infection, l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) recommande qu’il soit utilisé dès que possible après un test positif et dans les cinq jours suivant l’apparition des symptômes.

Le médicament est approuvé pour les personnes atteintes de Covid légère à modérée et au moins un facteur de risque de développer une maladie grave, telle que l’obésité, le diabète sucré, les maladies cardiaques ou avoir plus de 60 ans.

Le Dr June Raine, directrice générale de la MHRA, a déclaré : « Suite à un examen rigoureux des données par nos scientifiques et cliniciens experts, nous sommes satisfaits que Lagevrio [molnupiravir] est sûr et efficace pour les personnes à risque de développer une maladie COVID-19 sévère et a accordé son approbation.

« Lagevrio est une autre thérapeutique à ajouter à notre arsenal contre COVID-19. C’est également le premier antiviral approuvé au monde pour cette maladie qui peut être pris par voie orale plutôt qu’administré par voie intraveineuse.

« Ceci est important car cela signifie qu’il peut être administré en dehors d’un hôpital, avant que COVID-19 n’atteigne un stade sévère. »

La nouvelle de la pilule antivirale intervient après la mise en place de restrictions de voyage plus strictes, obligeant les arrivées britanniques entièrement vaccinées à présenter un test avant le départ, ainsi qu’un test Covid du deuxième jour.

Cependant, Grant Shapps, le secrétaire aux Transports, a averti que les nouvelles restrictions pourraient « tuer à nouveau le secteur des voyages ».