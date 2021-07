Pilules anti-âge : l’armée américaine va tester un médicament pour améliorer la « préparation à la mission des troupes » | Sciences | Nouvelles

Le Commandement des opérations spéciales des États-Unis (Socom), qui supervise les forces américaines de Spec Ops, a confirmé qu’il serait en charge de la recherche. Le commandant de la marine Tim Hawkins, un porte-parole de Socom, a déclaré que les tests de performance commenceraient l’année prochaine.

Il a déclaré: «Nous avons terminé les études précliniques de sécurité et de dosage en prévision des tests de performance de suivi au cours de l’exercice 2022.»

M. Hawkins a déclaré à Breaking Defence que la capsule comprend une “petite molécule de performance humaine”.

Il a expliqué qu’il prendra une forme nutraceutique tant pour les civils que pour le personnel militaire.

M. Hawkins a ajouté : « Ces efforts ne visent pas à créer des traits physiques qui n’existent pas déjà naturellement.

« Il s’agit d’améliorer la préparation à la mission de nos forces en améliorant les caractéristiques de performance qui diminuent généralement avec l’âge.

« Essentiellement, nous travaillons avec des partenaires industriels et des instituts de recherche clinique de premier plan pour développer un nutraceutique, sous la forme d’une pilule qui convient à une variété d’utilisations par les civils et les militaires, dont les avantages peuvent inclure une amélioration des performances humaines, une endurance accrue et une récupération plus rapide après une blessure.