Pimco négocie déjà de la crypto mais prévoit maintenant d’investir dans certains actifs et d’apprendre DeFi

Commerce et investissement

Le géant des titres à revenu fixe de 2,2 millions de dollars, Pimco, négocie déjà de la crypto, prévoit maintenant d’investir dans certains actifs et de comprendre DeFi

AnTy21 octobre 2021

« Nous ferons de petits pas dans un domaine en pleine croissance », a déclaré Daniel Ivascyn, directeur informatique de Pimco.

Pimco, le géant de la gestion d’actifs avec 2,2 billions de dollars d’actifs sous gestion, se lance depuis un certain temps dans la crypto-monnaie et prévoit désormais d’investir progressivement davantage dans les actifs cryptographiques.

« Maintenant, nous envisageons de négocier potentiellement certaines crypto-monnaies dans le cadre de nos stratégies de suivi des tendances ou de nos stratégies axées sur les quantifications, puis de travailler davantage sur le côté fondamental », a déclaré Daniel Ivascyn, directeur des investissements, dans une interview avec CNBC.

« Ce sera donc un processus graduel au cours duquel nous avons passé beaucoup de temps sur le plan de la diligence interne à parler aux investisseurs. Et nous ferons de petits pas dans un domaine en pleine croissance.

Les commentaires d’Ivascyn sont intervenus alors que Bitcoin atteignait un nouveau sommet historique à 67 000 $, et aujourd’hui, Ether a presque touché ses 4 380 $ ATH.

Certains des portefeuilles de fonds spéculatifs de la société négocient déjà des titres liés à la cryptographie, a-t-il déclaré.

« Nous négocions du point de vue de la valeur relative. Nous ne prenons donc pas d’exposition directionnelle, mais nous cherchons à tirer parti des écarts de prix entre le produit au comptant, la confiance populaire qui se négocie en bourse, puis les contrats à terme. « C’était donc un point de départ pour nous dans un segment très étroit de notre activité. »

Pimco s’intéresse également à la finance décentralisée (DeFi), qu’il faut comprendre car « cela sera perturbateur… dans notre entreprise en particulier », a déclaré Ivascyn.

La société travaille actuellement sur des scénarios où elle pourrait leur fournir un avantage concurrentiel « dans un environnement en évolution rapide qui offre une proposition de valeur assez importante », en particulier pour les jeunes générations – la nouvelle génération de la communauté des investisseurs.

Contrairement à Pimco, le gestionnaire de fonds spéculatifs David Einhorn trouve les crypto-monnaies « très compliquées » en tant que telles ; il n’a pas choisi d’y investir.

Einhorn de Greenlight préfère l’or comme couverture contre l’inflation, contrairement à l’investisseur milliardaire Paul Tudor Jones, mais a déclaré :

« Je ne suis pas négatif sur [cryptocurrencies]. … Ils peuvent continuer à faire extrêmement bien. Je n’ai tout simplement pas choisi d’investir en eux.

Plus tôt ce mois-ci, il avait mis la crypto dans un seau « trop ​​​​dur » car elle n’était pas réglementée et illimitée. « Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un énorme gaspillage ou d’une opportunité phénoménale. Je pense que c’est trop difficile », a-t-il déclaré à l’époque.

Dans son interview cette semaine avec CNBC, Einhorn a déclaré que la Réserve fédérale « n’a pas le courage de lutter contre l’inflation » parce que les décideurs ont peur de déclencher une correction du marché ou une récession. Cela signifie « ils se retrouvent vraiment avec de mauvais choix ».

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.