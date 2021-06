Pinchas Zukerman s’excuse pour les commentaires « culturellement insensibles » lors d’une masterclass de violon

Le violoniste Pinchas Zukerman s’est excusé d’avoir invoqué des stéréotypes sur les Asiatiques lors d’un cours.

Environ 100 étudiants et enseignants ont assisté au symposium virtuel organisé par la Juilliard School. Les participants disent que le violoniste a invoqué des stéréotypes racistes dans ses commentaires, ce qui a conduit Juilliard à ne pas partager de vidéo de la classe avec les participants.

“À un moment donné, Zukerman a dit à une paire d’étudiants d’origine asiatique que leur jeu était trop parfait et qu’ils devaient ajouter de la sauce soja”, ont confirmé au New York Times deux participants qui ont assisté au cours. Tout en essayant d’encourager les élèves à jouer avec des paroles, il a dit qu’il “avait compris que les gens en Corée et au Japon ne chantent pas”.

Juilliard a tenté de se démarquer du symposium virtuel, décrivant Pinchas Zukerman comme un instructeur invité.

L’école a également répondu aux plaintes concernant les commentaires, affirmant que ses «stéréotypes culturels insensibles et offensants» ne représentaient pas les valeurs de l’école. Zukerman a présenté lundi des excuses publiques pour ce qu’il a qualifié de commentaires “insensibles à la culture”.

“Dans la classe de maître de vendredi, j’essayais de communiquer quelque chose à ces deux jeunes musiciens incroyablement talentueux, mais les mots que j’ai utilisés étaient culturellement insensibles”, a déclaré le violoniste dans un communiqué. « J’écris personnellement aux étudiants pour m’excuser. Je suis désolé d’avoir mis quelqu’un mal à l’aise. Je ne peux pas annuler cela, mais je présente des excuses sincères. J’ai appris quelque chose de précieux et je ferai mieux à l’avenir.

Pinchas Zukerman est un violoniste et chef d’orchestre célèbre dont la carrière s’étend sur des décennies. Sa place d’instructeur invité était le plus grand nom de l’événement Juilliard. Le Symposium de violon Starling-DeLay est axé sur l’enseignement du violon et se concentre sur les jeunes musiciens.

“Après que les sœurs aient joué en duo, Zukerman leur a dit qu’elles devraient essayer d’apporter plus de qualité de chant à leur jeu”, ont confirmé les participants de la classe au New York Times. Zukerman a ensuite dit aux sœurs qu’il savait que les Coréens ne chantaient pas. L’une des sœurs a interrompu pour dire qu’elles n’étaient pas coréennes, mais d’origine japonaise. Zukerman a répondu en disant que les gens au Japon ne chantaient pas non plus.

Ces remarques ont provoqué un tollé au sein de la communauté américaine d’origine asiatique. De nombreux musiciens ont partagé leurs histoires sur les réseaux sociaux en disant que leur jeu manquait d’émotion ou était trop technique.

Certains ont également comparé ces remarques à la montée du sentiment anti-asiatique aux États-Unis au cours de la dernière année. La montée du coronavirus a déclenché de nombreuses attaques contre les communautés asiatiques dans les villes des États-Unis.