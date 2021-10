Pinchcliffe Grand Prix, basé sur le film norvégien à succès en stop-motion, fait la course sur Switch

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Des développeurs Ravn Studio et Invictus Games, Pinchcliffe Grand Prix sera bientôt en course sur Nintendo Switch, a-t-il été annoncé.

Le jeu est basé sur The Pinchcliffe Grand Prix, une animation norvégienne en stop-motion qui est considérée comme le film norvégien le plus vu de tous les temps. Il raconte l’histoire du long métrage de 1975 à travers les courses et les mini-jeux et sera disponible sur la plate-forme Nintendo à partir du 4 novembre.

Vous vous souviendrez peut-être qu’un autre jeu basé sur le film est sorti sur Nintendo DS en 2010 ; ce nouveau titre est présenté comme un successeur spirituel de ce jeu.

Également connu sous le nom de Grand Prix Flåklypa, Grand Prix de Pinchcliffe est le successeur spirituel du hit sur PC et Nintendo DS du même nom, qui s’est vendu à plus de 380 000 exemplaires rien qu’en Norvège. Magnifiquement recréé dans Unreal Engine, il fait désormais un grand retour en full 3D pour envoyer Theodor, Sonny, Lambert et les autres villageois dans leur aventure emblématique.

Vous aurez un aperçu rapide de certaines des différentes activités auxquelles vous pouvez participer, ainsi que du mode histoire du jeu, dans la bande-annonce ci-dessus. Nous sommes sûrs que vous conviendrez qu’il n’y a vraiment pas beaucoup de jeux sur l’eShop qui lui ressemblent.

