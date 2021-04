Pine Labs acquiert Fave dans le cadre d’un accord de 45 millions de dollars

Les consommateurs indiens pourront utiliser l’application Fave plus tard cette année pour économiser sur 500 000 points de réseau de marchands alimentés par Pine Labs dans 3 700 villes du pays. Image représentative

La plate-forme de commerce marchand Pine Labs a acquis la plate-forme fintech d’Asie du Sud-Est Fave dans le cadre d’une transaction évaluée à 45 millions de dollars. «Cette acquisition aidera les deux sociétés à accélérer leur croissance dans la région Asie et à débloquer d’énormes opportunités de consommation sur les marchés de la vente au détail, de la restauration, de la mode et des produits de grande consommation. Unir leurs forces avec Pine Labs renforcera la position de Fave sur le marché en Asie du Sud-Est », ont déclaré mardi les sociétés dans un communiqué conjoint.

Les fondateurs de Fave verront leurs rôles élargis pour diriger la plate-forme de consommation globale du groupe à travers l’Asie. Fave embauchera également plus de 100 nouveaux employés en Asie du Sud-Est (SEA) et en Inde pour accélérer les paiements sans numéraire et les économies intelligentes dans la région. L’entreprise affirme avoir permis à 6 millions de consommateurs de SEA d’économiser plus de 400 millions de dollars auprès de 40000 détaillants depuis 2016.

«Les consommateurs ont d’énormes choix dans leurs modes de paiement. Ils veulent être sûrs d’économiser sur chaque transaction. Fave aide les consommateurs à appliquer leurs meilleures récompenses, coupons, cartes-cadeaux et remises en argent sur toutes les transactions de manière transparente », a déclaré B Amrish Rau, PDG de Pine Labs.

Les consommateurs indiens pourront utiliser l’application Fave plus tard cette année pour économiser sur 500 000 points de réseau de marchands alimentés par Pine Labs dans 3 700 villes du pays. L’application sera déployée dans toutes les grandes villes indiennes.

Pine Labs a déclaré que l’introduction de l’application Fave dans le pays intervient à un moment où UPI est passé à 2,7 milliards de transactions. Pine Pabs affirme avoir enregistré une croissance de 171% des transactions UPI au cours des deux derniers trimestres.

L’acquisition de Fave par la société basée à Noida intervient moins de quatre mois après avoir levé de nouveaux fonds auprès de Lone Pine Capital pour une valorisation de plus de 2 milliards de dollars. La société aurait levé entre 75 et 100 millions de dollars dans le cadre de la ronde financière qui comprenait un mélange d’investissements primaires et secondaires. En janvier de l’année dernière, l’entreprise est devenue licorne après avoir obtenu un financement de MasterCard d’une valeur d’environ 1,6 milliard de dollars.

Fondé en 1998, Pine Labs a initialement fourni une solution pour un programme de paiement et de fidélité par carte dans l’industrie pétrolière de détail. Il a fait pivoter son modèle commercial et s’est introduit dans l’espace unifié des points de vente (POS) depuis 2012.

