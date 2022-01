Pine Labs annonce un financement de 20 millions de dollars de SBI

En 2021, Pine Labs a levé 600 millions de dollars et a poursuivi avec une collecte de fonds de 100 millions de dollars de la société américaine Invesco Developing Markets Fund.

Pine Labs a annoncé mardi un nouvel investissement de 20 millions de dollars de la State Bank of India (SBI). La société fintech liée à l’introduction en bourse (IPO) vise à investir dans la mise à l’échelle de Plural, sa nouvelle marque de produits de paiement en ligne.

« … Au cours de la dernière année, plusieurs investisseurs de renom ont fait confiance à notre modèle d’entreprise et à notre dynamique de croissance et c’est un sentiment gratifiant. Cette association avec SBI est une expérience personnellement satisfaisante car j’avais commencé ma carrière en vendant des technologies de services financiers à SBI », a déclaré B. Amrish Rau, PDG de Pine Labs.

Pine Labs étend également son activité Buy Now Pay Later (BNPL) en Inde et en Asie du Sud-Est, a-t-il déclaré dans un communiqué. La société est entrée dans l’espace de paiement des consommateurs avec son acquisition de Fave en avril 2021, et a une présence significative dans le segment des cadeaux, prépayés et à valeur stockée grâce à son acquisition en 2019 de Qwikcilver.

