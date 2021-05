Pine Labs lève 285 millions de dollars de nouveaux fonds

Le financement aurait évalué la société à près de 3 milliards de dollars. Pine Labs a déclaré qu’il s’agissait de la «première clôture» du cycle de financement. Le PDG B Amrish Rau, dans une interview aux médias, a déclaré que le cycle pourrait être prolongé.

La plate-forme de commerce marchand Pine Labs a annoncé lundi avoir levé 285 millions de dollars lors d’un nouveau cycle de financement, soutenu par des investisseurs croisés sur le marché public, notamment Baron Capital Group, Duro Capital, Marshall Wace, Moore Strategic Ventures et Ward Ferry Management. Les investisseurs existants Temasek, Lone Pine Capital et Sunley House Capital ont également participé à la ronde financière.

«Dans ce cycle de souscription significativement sursouscrite, en plus du produit principal, Pine Labs a permis des transactions secondaires pour son fondateur, ses employés et ses premiers actionnaires», a déclaré la société dans un communiqué.

L’investissement intervient environ cinq mois après que la société basée à Noida ait levé près de 100 millions de dollars dans un mélange de financement primaire et secondaire à une valeur de plus de 2 milliards de dollars. Pine Labs est devenu licorne en janvier de l’année dernière après avoir obtenu un financement de MasterCard d’une valeur de 1,6 milliard de dollars.

Une part importante du capital servira à financer l’expansion de l’entreprise sur de nouveaux marchés et à compléter sa gamme de services. «Nous excellons dans les paiements marchands d’entreprise et souhaitons maintenant franchir de nouvelles frontières dans l’espace en ligne, tout en continuant à répondre aux besoins de crédit et de commerce de nos partenaires marchands hors ligne», a déclaré Rau dans un communiqué.

Pine Labs, qui prétend desservir plus de 150 000 marchands en Asie et au Moyen-Orient, a déclaré avoir des «projets ambitieux» pour amener sa solution intégrée Pay Later vers les nouveaux marchés d’Asie du Sud-Est.

Le mois dernier, la société a acquis la plate-forme fintech asiatique du Sud-Est Fave dans le cadre d’une transaction évaluée à 45 millions de dollars.

Pine Labs prévoit de devenir public dans un proche avenir. Selon les rapports, il pourrait travailler en vue d’une introduction en bourse d’ici mars 2022 aux États-Unis.

Fondé en 1998, Pine Labs a initialement fourni des solutions pour les programmes de paiement et de fidélité par carte dans l’industrie pétrolière de détail. Elle a fait pivoter son modèle commercial et fait une incursion dans l’espace unifié des points de vente (POS) depuis 2012.

