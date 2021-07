Pine Labs lève 600 millions de dollars auprès de BlackRock, Fidelity

in

En mai de cette année, Pine Labs a finalisé un financement de 285 millions de dollars auprès de nouveaux investisseurs croisés. (Image représentative)

La plate-forme de commerce marchand Pine Labs a annoncé mardi les résultats d’un tour d’investissement qui a permis à l’entreprise de lever 600 millions de dollars. Le cycle a été mené par des investisseurs mondiaux – Fidelity Management & Research Company et BlackRock. À l’heure actuelle, la société est soutenue par Sequoia Capital, Actis, Temasek Holdings, PayPal et Mastercard parmi d’autres investisseurs mondiaux.

Il est à noter que les services logiciels de Pine Lab sont utilisés par les banques et les commerçants via des frais mensuels. À partir de là, la startup fintech reçoit également des micro-frais sur chaque transaction. Avec la croissance des services de paiement, des entreprises comme Pine Labs en ont profité.

En mai de cette année, Pine Labs a déclaré avoir finalisé un financement de 285 millions de dollars auprès de nouveaux investisseurs croisés. La société prévoit également de développer davantage sa pile de produits de commerce marchand et de paiement en ligne.

B Amrish Rau, PDG de Pine Labs, a déclaré : « Au cours de la dernière année, Pine Labs a réalisé des progrès significatifs dans sa stratégie Offline to Online en Inde et dans le jeu direct aux consommateurs en Asie du Sud-Est. Notre approche globale des paiements et du commerce marchand nous a permis de développer les partenariats marchands au cours du mois de près de 100 % au cours de l’année dernière. »

La transformation de l’entreprise s’est déroulée d’une société de produits unique qui permettait l’acceptation des paiements au détail à une plate-forme de paiement plus large. Désormais, la société est en mesure de servir des milliers de commerçants pour l’acceptation des paiements par carte et UPI traitant des dizaines de milliards de volumes de paiement. Shailendra Singh, MD, Sequoia Capital, a déclaré : « La société propose également l’offre PayLater leader sur le marché avec environ 3 milliards de dollars de transactions PayLater annualisées. Grâce à ses acquisitions de QwikCilver et de Fave, Pine Labs dispose désormais de la plate-forme prépayée leader du marché dans cette région ainsi que du meilleur produit de fidélisation des consommateurs sur ce marché. »

Certes, la société a fourni des services à ses partenaires marchands en Inde et sur d’autres marchés de la mer.

Le cycle d’investissement précède la préparation de l’introduction en bourse de la société. Selon Rau, étant donné que la société a une bonne histoire positive en matière d’Ebitda, elle prévoit de procéder à une introduction en bourse dans les 18 prochains mois qui devrait avoir lieu aux États-Unis, a rapporté Bloomberg.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.