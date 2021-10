Pineapple Kid est un nouveau jeu Game Boy lancé à temps pour Noël

La Game Boy a peut-être plus de 30 ans à ce stade, mais la solide brique d’émerveillement de Nintendo connaît une résurgence ces derniers temps.

Nous avons vu plusieurs studios tenter leur chance avec de nouvelles versions pour le système au cours de la dernière année – Infinity, Tales of Monsterland, The Year After et Goodboy Galaxy de GBA viennent tous à l’esprit – et ce dernier effort de Bitmap Soft continue le tendance.

Gosse Ananas, qui a été développé par deux frères, est un jeu de puzzle avec des niveaux labyrinthiques à explorer. Vous devrez collecter des clés pour progresser dans ses 70 niveaux, dans le but d’obtenir le meilleur score possible au fur et à mesure. Il y a même une histoire attachée :

Le jeu raconte l’histoire de Pineapple Kid, un ananas courageux qui vit dans un pays lointain où les ananas mènent une vie heureuse. Les ananas ont toujours rêvé d’avoir une vie plus heureuse dans un endroit appelé Pineapple Paradise. On dit que la tour légendaire qui peut accorder le passage à Pineapple Paradise apparaît une fois tous les 100 ans, mais personne n’a osé défier la tour, et la légende n’est donc devenue qu’un conte. Jusqu’au jour où Pineapple Kid s’est levé et a fait un voyage jusqu’à la Tour. Cette fois, le joueur (vous !) peut aider Pineapple Kid à atteindre Pineapple Paradise !

Les précommandes pour un panier jaune physique, jouable sur la Game Boy originale, la Game Boy Color et la Game Boy Advance, seront mises en ligne demain, 16 octobre, et l’expédition aura lieu juste à temps pour Noël. Si vous voulez un exemplaire, vous le trouverez pour 40 £ ici.

L’ajouterez-vous à votre collection ?