Pineider ouvre son premier magasin américain au Rockefeller Center – WWD

Pineider se lance sur le marché de détail américain.

La marque de luxe italienne connue pour le papier, les instruments d’écriture et la maroquinerie ouvre lundi son premier magasin américain au Rockefeller Center de New York.

Le magasin de 1 200 pieds carrés au 30 Rockefeller Plaza est l’un des nombreux nouveaux magasins qui seront ajoutés au mélange dans le célèbre point de vente au détail de la Cinquième Avenue cet automne. Ils comprennent les marques de mode Kule et Freemans Sporting Club, la marque de bijoux Eva Fehren et Y’all Mart, un pop-up de plusieurs labels basés au Texas. Todd Snyder a également signé un bail pour y ouvrir un magasin cet automne.

Pour Pineider, il s’agira du quatrième point de vente de la marque dans le monde, rejoignant Florence, Milan et Rome. Selon Giuseppe Rossi, directeur général de Pineider, Manhattan était considérée comme “une prochaine étape claire pour notre premier magasin américain”. Il a déclaré que la marque, qui a été fondée en 1774, a commencé à chercher un espace après le début de la pandémie et que de nombreux détaillants ont été contraints de fermer, ouvrant la possibilité d’acquérir un emplacement clé à un prix avantageux.

Même s’il se rend compte que New York n’est pas encore revenu à la normale en termes de trafic, Pineider a une vision à long terme du marché. « Nous croyons en la refonte de New York », a-t-il déclaré. « C’est un endroit incroyable et même si nous ouvrons pendant une période creuse, nous nous attendons à d’excellents moments aux États-Unis »

Rossi a déclaré que Pineider avait déjà “une assez bonne affaire” aux États-Unis, avec des ventes annuelles d’environ 1 million de dollars. La majorité du volume provient des instruments d’écriture, mais les autres catégories sont en croissance, a-t-il déclaré. L’assortiment de maroquinerie comprend des articles de voyage, des porte-documents et des petits accessoires en cuir.

La marque vend directement au consommateur mais compte également Bergdorf Goodman, Moda Operandi et plusieurs autres petits détaillants et détaillants en ligne parmi ses clients grossistes.

La boutique de Pineider s’inspire de la fin du XIXe siècle et présente des détails en fer, verre, chrome et bronze, des bols en verre opalin et des lustres vintage. Il comprend des bibliothèques créées en fer avec une bordure en laiton.

En ouvrant un flagship à New York, Rossi a déclaré que le plan est de présenter les «trois colonnes» au consommateur américain : les instruments d’écriture, le papier et la maroquinerie. « Nous la présentons comme une marque de style de vie, non seulement pour le bureau, mais aussi pour la maison. Nous sommes convaincus que le marché américain peut être important et stratégique et donner une nouvelle dimension à la marque à l’échelle mondiale », a-t-il déclaré.