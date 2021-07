Hend Zaza est la plus jeune athlète aux Jeux. Ses débuts lui arrivent avec 12 ans, 6 mois et 23 jours. Né le 1er janvier 2009, Zaza représente la Syrie au tennis de table. Elle a obtenu le passeport olympique lors des qualifications asiatiques fin février 2020. Malgré une blessure à la cheville pendant le tournoi, elle a battu la Libanaise Mariana Sahakian, 42 ans, 4-3 en finale. “C’était ma première fois à une date aussi importante. C’est un cadeau pour mon pays, mes parents et tous mes amis” parvient à dire Zaza lorsqu’on l’interroge sur sa présence à Tokyo.

La La jeunesse de Zaza dépasse celle de Gaurika Singh, la plus jeune athlète de Ro. Le nageur népalais a concouru en 2016 à 13 ans et 255 jours. La pagayeuse syrienne a commencé à jouer au tennis de table à l’âge de 5 ans sous l’influence de son frère. “Je l’ai vu gagner une coupe dans un championnat (il s’est proclamé champion de Syrie), j’ai décidé de suivre son exemple et j’ai commencé à m’entraîner”, se souvient-il. Guidée par le technicien Adham Jamaan, elle saisit la pelle et frappa ses premiers coups. À l’âge de 7 ans, il a brillé dans le West Asia Hopes Week Challenge.

Le conflit de la guerre en Syrie marque l’enfance de nombreux enfants. Zaza a trouvé une échappatoire au tennis de table. La guerre est toujours présente. Les pannes de courant signifient que les entraînements en salle sont reportés dans une pièce avec quatre tables branlantes et un sol tremblant. Son plan de préparation est de trois heures par jour pour toute la semaine, avec un jour de congé. “L’idée est d’acquérir de l’expérience à Tokyo car notre objectif est la médaille à Paris 2024”, explique Jamaan.

Une famille liée au sport

Zaza n’a pas arraché le statut de plus jeune vainqueur olympique de Marjorie Gestring. L’Américain a remporté l’or au trampoline aux Jeux de Berlin en 1936 avec 13 ans et 268 jours. Qui peut le faire, c’est Sky Brown. Le patineur britannique affrontera le park test le 4 août à l’âge de 13 et 23 jours.

Hend Zaza est le plus jeune de quatre frères et le seul enfant de la famille, qui a déménagé à Damas de la ville de Hama il y a quelques années. Son père était footballeur et donne des cours de gymnastique. “Le sport est dans mon sang. Ma famille m’a été d’un grand soutien depuis mes premiers jours et, étant le plus jeuneIl me chouchoute beaucoup, ça m’aide à continuer dans le sport », a reconnu Zaza dans une interview à CGTN.com. Elle est la première joueuse syrienne à détenir des titres nationaux en promesses, cadets, jeunes et seniors.

Rivaliser pour le Club Almouhafza de Damas. Ne négligez pas les études. Il aime les maths. Il se déclare fan de Harry Potter. Son idole est le joueur de tennis de table chinois Ding Ning, médaille d’or à Ro. Il y a un mois, elle a été invitée par la Fédération chinoise à s’y entraîner, une fois les restrictions dues au coronavirus levées.

La La précocité de Hend Zaza est loin d’être le plus jeune olympien de l’histoire : le gymnaste grec Dimitrios Loundras. Il a concouru à Athènes en 1896 avec 10 ans et 218 jours. A Tokyo, le cas de Zaza contraste avec celui de Ni Xialian. Le joueur, né à Shanghai (Chine) mais en compétition pour le Luxembourg, sera le pagayeur le plus âgé à 58 ans. Jouer ses cinquièmes Jeux, une étape importante pour une Luxembourgeoise. je