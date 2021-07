Pingdemic: le personnel vacciné du NHS sera épargné par la quarantaine dans des «circonstances exceptionnelles» | Royaume-Uni | Nouvelles

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré que l’exemption ne s’appliquerait que dans les cas où une absence de personnel pourrait entraîner un “risque important de préjudice”. La décision intervient alors que les experts craignent que l’augmentation des absences du personnel en raison de l’auto-isolement forcé ne crée une pression supplémentaire sur nos services de santé surchargés.

Dimanche, le ministère de la Santé a déclaré que le personnel ne sera “autorisé à se rendre au travail que dans des circonstances exceptionnelles et lorsque des mesures de sécurité supplémentaires peuvent être respectées”.

Le Dr Jenny Harries, directrice générale de la UK Health Security Agency, a déclaré: « Avec le nombre de cas qui continue d’augmenter, il est impératif que nous fassions tout notre possible pour gérer ce virus et soutenir notre NHS et nos services sociaux sous la pression d’une demande accrue et une pression soutenue.

«Nous avons fourni des conseils spécifiques au NHS et aux établissements de soins sociaux pour les circonstances où il existe un risque important pour la santé ou la sécurité résultant de l’absence du personnel ou d’un service essentiel ne peut pas fonctionner.»

À partir de minuit dimanche, la plupart des restrictions de Covid ont été supprimées à travers le pays.

Cependant, les gens seront toujours tenus de s’isoler par la loi s’ils sont « pincés » par l’application NHS lorsqu’ils sont entrés en contact avec une personne qui a été testée positive pour le virus.

Les règles d’auto-isolement ne seront pas abandonnées pour ceux qui sont complètement vaccinés avant le 16 août au plus tôt.

La Press Association, attribuant au gouvernement, affirme que le personnel de première ligne du NHS vacciné sera exempté de l’auto-isolement malgré le fait d’être cinglé dans des “circonstances exceptionnelles”.

Le personnel interrogé par le système NHS Test and Trace devra présenter un test PCR négatif avant de pouvoir reprendre le travail, puis effectuer des tests de flux latéral quotidiens.

Les décisions concernant le personnel qualifié seront prises au cas par cas.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré: « Alors que nous apprenons à vivre avec ce virus, il est important de veiller à ce que le personnel de première ligne puisse continuer à fournir les meilleurs soins et soutien possibles aux personnes de haut en bas du pays.

«Ces nouvelles règles renforceront nos défenses collectives contre cet horrible virus, en permettant au personnel de première ligne du NHS et des services sociaux entièrement vaccinés de continuer à travailler en cas de besoin.»

Les commentaires interviennent moins d’un jour après que Boris Johnson et Rishi Sunak ont ​​été accusés d’avoir tenté d’esquiver l’auto-isolement après avoir été « pingé » à la suite de leurs interactions avec M. Javid qui a été testé positif pour le virus samedi.

Après un tollé général, le Premier ministre et la chancelière ont fait volte-face sur leur décision de ne pas s’isoler.

M. Johnson a déclaré: «Nous devons nous rappeler que ce virus est malheureusement toujours là.

“Les cas se multiplient, nous pouvons voir l’extrême contagiosité de la variante Delta.”

Samedi, le Royaume-Uni a enregistré plus de 54 000 nouveaux cas quotidiens – rivalisant avec les derniers chiffres enregistrés lors de la vague de janvier.