Pini Zahavi a offert Robert Lewandowski du Bayern Munich au Paris Saint-Germain

Bienvenue au théâtre de l’étrange.

Selon le Daily Express, Pini Zahavi aurait rencontré des responsables du Paris-Saint Germain et aurait offert la star du Bayern Munich Robert Lewandowski au club français.

Si vous aimez les mathématiques, nous avons cette équation pour vous :

Saison idiote + Le PSG dépense comme un marin ivre + Une peur rampante que Kylian Mbppe parte pour le Real Madrid + Pini Zahavi essayant de manipuler les médias dans tous les pays (Les histoires de Lewy au Qatar arrivent !) = Folie et bêtises

Quoi qu’il en soit, voici les détails du grand pow-wow :

Le PSG aurait tenu une réunion avec l’agent de Robert Lewandowski le week-end dernier au milieu des spéculations que Kylian Mbappe pourrait partir cet été. Il semble qu’il pourrait encore y avoir de grosses affaires à conclure au cours de la dernière semaine de la fenêtre de transfert.

Et voici la justification de la façon dont le monde s’aligne pour que le PSG s’intéresse à Lewandowski :

L’avenir de Harry Kane à Tottenham n’est toujours pas résolu tandis que Cristiano Ronaldo semble avoir hâte de s’éloigner de la Juventus. Mais Mbappe quittant le PSG l’emporterait sans doute sur le Real Madrid pour aller de l’avant avec son intérêt pour le talent générationnel. Des informations en France suggèrent que Mbappe n’a pas l’intention de signer une prolongation de contrat au PSG. Et la situation du contrat de Mbappe a apparemment suscité l’intérêt du Real, qui est convaincu que l’attaquant souhaite un transfert au Bernabeu. Selon Get French Football news, le PSG craint également de devoir céder aux intérêts du Real après une offre de 137 millions de livres sterling (160 millions d’euros). Il est affirmé que le PSG s’est entretenu avec l’agent de Lewandowski, Pini Zahavi, l’équipe de Ligue 1 envisageant maintenant de remplacer Mbappe.

Mais attendez! Il y a plus! Ce ne serait pas seulement Lewandowski qui se rendrait au Paris Saint-Germain, mais aussi Kingsley Coman :

Le rapport ajoute que Kingley Coman pourrait également être inclus dans un accord avec le Bayern Munich.

Je vais donner ça à Pini Zahavi, il travaille extrêmement dur pour raconter des histoires dans les médias.

Si – un grand si – le Real Madrid a pu éloigner Mbappe du PSG pendant cette fenêtre, il ne fait aucun doute que les Parisiens commencerait à paniquer, mais le Bayern Munich a déjà déclaré d’innombrables fois que Lewandowski ne va nulle part cette saison.

Ce qui se passe vraiment à travers toutes ces histoires, c’est que Zahavi essaie d’obtenir plus d’argent pour Lewandowski maintenant – pas nécessairement une prolongation de contrat. En termes simples, l’agent et son joueur ont vu les salaires astronomiques annoncés dans les médias et savent que Lewandowski est probablement meilleur que quiconque sur la planète en ce moment.

Lewandowski veut plus d’argent du Bayern Munich, Zahavi veut plus d’argent… et c’est ainsi qu’ils vont essayer de l’obtenir.