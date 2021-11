Pini Zahavi envisage une rencontre de printemps avec le Bayern Munich pour Robert Lewandowski

L’avenir de Robert Lewandowski avec le Bayern Munich pourrait devenir beaucoup plus clair au printemps.

Lewandowski et son agent, Pini Zahavi, chercheront à s’asseoir avec les dirigeants du Bayern Munich pour discuter des détails de l’avenir du tueur à gages polonais en Bavière. Après des années de rumeurs selon lesquelles il pourrait vouloir partir, il semble que Lewandowski préférerait prolonger son séjour plutôt que de quitter l’Allemagne.

Selon Sport Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), Lewandowski et Zahavi visent à entamer des pourparlers avec le Bayern Munich au printemps. Bien qu’il y ait eu des rumeurs selon lesquelles les Bavarois pourraient envisager des options plus jeunes, Lewandowski joue toujours à un niveau ridiculement élevé et est en excellente condition physique.

L’intérêt présumé du Bayern Munich pour la star du Borussia Dortmund Erling Haaland aurait été un point de friction pour l’international polonais et sera probablement un sujet brûlant entre les deux parties lorsque la discussion commencera.