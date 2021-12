Pini Zahavi essaie d’organiser le Bayern Munich – Échange de Chelsea impliquant Robert Lewandowski et Timo Werner

Pini Zahavi avait été silencieux pendant trop longtemps et maintenant il est de retour pour remuer les choses selon le contributeur du podcast Transfer Window Ian McGarry – et les dernières nouvelles impliquent un éventuel accord d’échange entre le Bayern Munich et le Chelsea FC impliquant Robert Lewandowski et Timo Werner.

Tel que capturé par le site Web de Chelsea Chronicle, McGarry a déclaré à son public cette revalorisation des derniers bouffonneries de Zahavi.

« C’est certainement le cas qu’il (Pini Zahavi) a offert Lewandowski à Chelsea et Granovskaia. Une décision qui pourrait inclure (Timo) Werner aller au Bayern », a déclaré McGarry. « La perspective pour Tuchel et pour Werner et évidemment pour les autres parties intéressées est quelque chose de séduisant et qui, je crois, est actuellement en discussion. »

On pourrait penser que la perspective de pouvoir réellement obtenir Lewandowski serait une incitation suffisante pour que Chelsea agisse, mais l’opportunité de réduire le troupeau parmi sa ligne de front est également attrayante.

« Nous comprenons ici à la fenêtre de transfert que le manque continu d’objectifs en termes de ce que Werner produit devient une source à la fois de frustration et de déception pour Tuchel, malgré le fait qu’il a mis sa confiance en lui et lui a peut-être donné plus de temps de départ. que ses performances ne l’ont justifié », a poursuivi McGarry.

Avec autant d’attaquants actuellement à Chelsea, même un échange ne dégagerait pas beaucoup de place sur la liste. Certes, Lewandowski deviendrait automatiquement l’option n ° 1 à l’avant-centre à la seconde où il arriverait à Stamford Bridge, mais les Londoniens auraient toujours (à partir de maintenant – et en supposant que Werner parte) des joueurs attaquants comme Romelu Lukaku, Kai Havertz, Christian Pulisic , Mason Mount, Hakim Ziyech et Callum Hudson-Odoi.

Dans une tournure étrange, le Bayern Munich a été lié à Werner, Pulisic, Havertz, Mount, Ziyech et Hudson-Odoi à différents moments au cours des deux dernières années.