Pini Zahavi poursuit activement les clubs de Premier League pour Kingsley Coman du Bayern Munich

Ce n’est un secret pour personne que les représentants de Kingsley Coman font pression pour s’éloigner du Bayern Munich cet été. Plus précisément, un passage en Premier League en Angleterre est la priorité absolue. Les pourparlers contractuels sont maintenant au point mort au Bayern car l’agent de Coman, Pini Zahavi, son père et l’ami de la famille Benoît Menye ont clairement indiqué qu’ils souhaitaient un transfert en Premier League. Tout comme la situation de David Alaba, les exigences salariales du camp de Coman sont beaucoup plus élevées que ce que le front office du Bayern veut offrir pour une prolongation de contrat.

Selon un nouveau rapport de Sport1, Zahavi poursuit activement plusieurs clubs de premier plan, bien que Manchester United ne soit plus sur la table car ils viennent de conclure un accord pour Jadon Sancho du Borussia Dortmund. Pour United, Coman a toujours été un plan de repli si les négociations pour Sancho échouaient. United avait également surveillé la situation de Leon Goretzka, mais le milieu de terrain a déjà clairement indiqué qu’il souhaitait rester au Bayern même s’il y avait des complications avec ses négociations de contrat.

Dans un récent épisode de son podcast «Meine Bayern Woche», Florian Plettenberg de Sport1 a confirmé l’intérêt actuel de Liverpool pour Coman. L’équipe de Jurgen Klopp a également été liée à Florian Neuhaus du Borussia Mönchengladbach et Jérémy Doku de Rennes, mais ils savent que Coman et ses représentants veulent passer en Premier League et Manchester United est désormais hors de question. En ce sens, Liverpool a un certain poids, mais il est peu probable que le Bayern accepte une offre inférieure à 50 millions d’euros. Liverpool a besoin d’un milieu de terrain de remplacement pour Georginio Wijnaldum, et Coman ne serait pas un transfert similaire.

Photo de Gaston Szerman/DeFodi Images via .

Malgré la forte pression pour un transfert en Premier League du camp de Coman, le Bayern reste détendu du contrat de Coman. Bien qu’il ne fasse peut-être pas partie du onze de départ préféré de Julian Nagelsmann, l’ancien manager du RB Leipzig et Hoffenheim prévoit d’avoir l’ailier français dans l’équipe cette saison. Par Sport1, le Bayern est prêt à offrir à Coman 13 millions d’euros par an sur un nouveau contrat, il s’agit simplement de savoir si Coman et ses représentants seront prêts ou non à accepter ces conditions.

Dans le cas où un club acheteur, vraisemblablement en Premier League, offrirait 50 millions d’euros + pour Coman et qu’il serait vendu, Sport1 suggère que Nagelsmann pourra certainement signer un ailier de remplacement avant la fermeture du mercato. Bien qu’il ne soit pas un ailier, Eduardo Camavinga de Rennes est sur le radar du Bayern depuis un certain temps maintenant, et les choses pourraient devenir intéressantes sur ce front si Corentin Tolisso devait quitter le Bayern cet été.