Pink a critiqué l’exploitation de la youtubeuse Piper Rockelle sur les réseaux, et la jeune fille de 14 ans a répondu en parlant à TMZ.

TMZ rapporte que tout a commencé au cours du week-end avec la chanteuse Pink écrivant sur son Twitter au sujet de son inquiétude concernant ce qu’elle considérait comme la sexualisation et l’exploitation des enfants, et en particulier à propos de l’adolescente YouTuber Piper Rockelle pour quelques photos de bikini de la fille :

Combien d’enfants comme Piper Rockelle sont exploités par leurs parents ? Et à quel moment le reste d’entre nous disons-nous… “ce n’est pas bien pour une fille de 13 ans de poser en bikini même si c’est sa MÈRE qui prend la photo ?!?!”

Il s’avère que la youtubeuse en question, Piper Rockelle – qui vient d’avoir 14 ans, a parlé à TMZ du commentaire de Pink :

« La première chose que je veux que tout le monde sache, c’est que ma mère ne m’oblige pas à faire quoi que ce soit. C’est le contraire, je suis une fille qui a un rêve et ma maman est tellement géniale qu’elle m’aide à le vivre.” “Je ne pense pas que Pink aurait vu mes vidéos YouTube parce que si elle l’avait fait, je pourrais voir que c’est moi et mes amis qui s’amusons à être nous-mêmes. Le contenu que nous créons est du genre que tout le monde peut voir. »

Sur le message de fille en bikini auquel Pink faisait référence, elle a répondu que ” eh bien, c’est l’été et elle ne voit rien de mal à une fille de 14 ans portant un bikini “.

La jeune femme a commenté qu’elle est comme Pink, poursuivant ses rêves d’être célèbre au même âge que la pop star a commencé, et se demande pourquoi les critiques pour avoir fait la même chose.

“Je sais qu’il y a des enfants dont on profite et c’est un vrai problème, mais je ne fais pas partie de ceux-là.”

Eh bien, je comprends le point de Pink, il y a beaucoup de filles de 13 et 14 ans qui s’habillent et se font passer pour des adultes dans les réseaux, et ce n’est ÉVIDEMMENT pas juste, les enfants sont des enfants et il y a un âge, un temps pour tout. Parfois, ce sont les parents qui font faire ces choses à leurs enfants, c’est-à-dire qu’ils les exploitent, d’autres fois c’est simplement en soutenant leurs rêves, mais ils doivent quand même être responsables et savoir quand ils font le mal et qu’ils mettent leurs enfants dans danger. . Visiblement, la mère de cette fille ne trouve pas mal qu’elle pose en bikini, dans un réseau social où tout le monde la voit.

Comme quand Pink a accidentellement publié une photo de son petit garçon sans couche et qu’ils lui sont tombés dessus, pour elle il n’y avait rien de mal avec la photo (femme wtf, vraiment ?) Et puis elle a dit qu’elle ne partagerait plus les photos de son petit ceux parce que les gens c’était très mauvais. Personnellement, je ne supporte pas celui de publier des photos d’enfants sur les réseaux publics, cela me semble une totale irresponsabilité. Il ne me semble pas de les exposer comme ça.

Du coup, Pink a critiqué l’exploitation de la YouTubeuse Piper Rockelle et elle lui répond.

