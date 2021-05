Pink et sa fille ont été impressionnées par des cascades aux Billboard Music Awards

Les grands moments des Billboard Music Awards 2021 1:21

. – Pink et sa fille Willow Sage Hart se sont produites ensemble dimanche aux Billboard Music Awards, où la chanteuse a également remporté le prix Icon.

Les deux ont fait une impressionnante performance acrobatique avec “Cover Me in Sunshine” de Pink, un single qu’elle a enregistré avec Willow. Après la représentation, Pink a déclaré que sa fille de 9 ans “avait très bien fait”.

Pink a chanté un mélange de ses chansons, dont «Get the Party Started», «So What», «Blow Me One Last Kiss», «Who Knew», «Just Give Me a Reason».

Après avoir été présentée par Jon Bon Jovi, qui l’a qualifiée de «pionnière», Pink a admis avoir eu le béguin pour le rockeur dans son enfance, mais après avoir découvert qu’il était marié, elle l’a remplacé par Sebastian Bach.

Pink est le 10e artiste à recevoir le Icon Award, qui «récompense des artistes exceptionnels qui ont atteint l’excellence dans les palmarès Billboard et ont laissé une marque indélébile sur la musique elle-même». Il rejoint Mariah Carey (2019), Janet Jackson (2018), Cher (2017), Céline Dion (2016) et Jennifer Lopez (2014), entre autres.

Les Billboard Music Awards 2021 ont été accueillis par Nick Jonas et ont présenté des performances de The Weeknd et Doja Cat.