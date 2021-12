Pink Floyd Surprise dépose 12 premiers albums en direct sur les services de streaming

Crédit photo : Mark Cull / CC par 3.0

Pink Floyd a discrètement sorti douze premiers albums live présentant des performances de 1970 à 1972.

Les albums live couvrent la période du groupe avant leur sortie en 1973, Dark Side of the Moon. Chacun des albums présente des reprises similaires et des sets de reprises en direct et les premières performances de presque toutes les chansons de Dark Side of the Moon. Les enregistrements n’ont pas été remasterisés ou retouchés, ce qui, selon Rolling Stone, a peut-être été fait pour éviter que les enregistrements ne tombent dans le domaine public.

« Tous les enregistrements sont protégés par le droit d’auteur de Pink Floyd Music Ltd., ce qui suggère qu’il s’agit de sorties officielles du groupe. Leur sortie peut être programmée pour étendre les droits des enregistrements », rapporte Rolling Stone.

C’est parce que la loi européenne sur le droit d’auteur a été récemment étendue, mais uniquement sur les œuvres enregistrées en 1963 et après. Pink Floyd doit utiliser ces albums live ou en perdre les droits d’auteur.

Tout ce qui précède a une politique « utilisez-le ou perdez-le », qui dit que si vous n’utilisez pas les enregistrements dans cinquante ans, vous ne pouvez pas étendre votre droit d’auteur au-delà de cela. Pink Floyd avait déjà sorti l’EP 1965 : Leurs premiers enregistrements en 2015 en raison du fonctionnement de la loi européenne sur le droit d’auteur.

Albums Live de Pink Floyd – Streaming en cours They Came in Peace, Live, Leeds University 1970Washington University 1971Live at Grosser Saal, Musikhalle, Hamburg, West Germany 25 février 1971Mauerspechte Berlin Sportpalast, Live 5 juin 1971Live, Lyon 12 juin 1971, Tokyo 16 mars 1972Live in Rome Palaeur 20 juin 1971Amsterdamse Bos Free Concert 26 juin 1971 (Live)Live à Montreux 18 & 19 Sept 1971KB Hallen, Copenhague, Live 23 Sept 1971KB Hallen, Copenhague, Vol II, Live 23 Sept 1971Over Bradford Pigs on the Groove Bradford University, Live 10 Oct 1971Embryo, San Diego, Live 17 Oct 1971The Screaming Abdabs Québec, Live 10 Nov 1971

Rolling Stone note également que parmi les enregistrements figurent la performance du groupe à l’Amphithéâtre de Pompéi en octobre 1971. Le groupe a joué pour que personne n’enregistre de la musique pour un film de concert sorti en 1972. L’album live contient des chansons du film, notamment « Echoes », « Une soucoupe de secrets » et « Un de ces jours ».