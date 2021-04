Pink Moon 2021: Quand est la pleine lune en avril 2021? | Science | Nouvelles

La pleine lune d’avril illuminera bientôt le ciel du Royaume-Uni – et cette année, l’événement céleste sera particulièrement spécial. En plus d’être une pleine lune, la lune rose est également une super lune ce mois-ci, ce qui signifie qu’elle apparaîtra encore plus grande et plus lumineuse dans le ciel nocturne. Express.co.uk a tout ce que vous devez savoir sur la Pleine Lune Rose.

Quand a lieu la pleine lune en avril 2021?

La pleine lune rose apparaîtra le mardi 27 avril au Royaume-Uni.

Cependant, l’heure exacte à laquelle vous verrez la Pleine Lune à son plus grand et son plus brillant dépend de l’endroit où vous vous trouvez dans le monde.

La Lune sera pleine à 3 h 31, heure universelle, le 27 avril.

Cependant, le meilleur moment pour le voir sera lorsqu’il apparaîtra à l’horizon est.

Une super lune est-elle rare?

Les supermoons se produisent lorsque la Lune est à moins de 90% du périgée.

Cette année, nous en verrons quatre – l’un est déjà passé en mars, puis nous en avons un le 26 avril, un autre le 26 mai et la finale en juin.

Un sermon est environ 7% plus grand et 15% plus brillant que votre Pleine Lune habituelle.

Le prochain s’appelle la Super Flower Moon Eclipse.