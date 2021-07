Pink propose de payer l’amende de la Norvège pour ne pas porter de bikini

in

chanteuse américaine Rosea proposé de payer l’amende infligée à l’équipe féminine norvégienne de handball de plage pour avoir disputé un match du championnat d’Europe, contre l’Espagne, portant des leggings courts au lieu de porter le bikini réglementaire.

“Je suis très fière de l’équipe norvégienne féminine de beach handball pour avoir protesté contre les règles sexistes de leur ‘uniforme’. La Fédération européenne de handball (EHF) devrait être condamnée à une amende pour sexisme. Bien à vous mesdames. Heureux de payer l’amende pour vous, continue comme ça, ” j’ai écrit ce week-end dans Twitter

La commission disciplinaire de l’EHF a infligé une amende de 1500 euros à l’équipe scandinave, qui a affronté le match pour la médaille de bronze en “short” – et non en bas de bikini -, malgré les avertissements de l’EHF, qui a qualifié la situation de “cas de vêtements inappropriés”.

L’équipe norvégienne a partagé le message de Pink sur ses réseaux sociaux, qu’elle a remerciée pour son soutien.. Puis la chanteuse a diffusé une réponse qui compare l’équipement requis pour les équipes masculines, un maillot et un short, avec l’ensemble réglementaire pour les femmes, qui se compose d’un bikini de plage.

“C’est du sexisme ! Alors laissez les femmes porter la même chose que les hommes ou faites jouer les hommes à Speedos», précise le texte. La réglementation actuelle oblige les joueurs à porter un bikini et que la partie inférieure « n’a pas plus de dix centimètres sur les côtés. » La fédération norvégienne, NHF, a souligné à divers médias que l’habillement d’une équipe doit être de “libre choix dans un cadre standardisé” et que l’important “est que les athlètes se sentent à l’aise”.

“Une telle vision macho appartient à une autre époque”un journal norvégien a rapporté que le ministre norvégien de la Culture Abib Raja a noté sur Twitter que la décision de l’organisme sportif “est complètement ridicule”.

Avant le tournoi, La Norvège a demandé l’autorisation de jouer avec des shorts à l’EHF, qui a déjà mis en garde contre la possibilité d’une sanction pour ce qu’elle qualifie de “cas de vêtements inappropriés”. La Fédération norvégienne a pour sa part annoncé qu’elle prendrait en charge l’amende si son équipe était sanctionnée.