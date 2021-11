Pink se remet d’une opération de la hanche. La chanteuse « So What » a révélé son statut et a remercié son mari Carey Hart d’avoir pris soin d’elle pendant qu’elle se rétablit.

Pink a détaillé sa récupération « brutale » après une opération de la hanche. La chanteuse de 42 ans a raconté mercredi dans une longue publication sur Instagram qu’elle avait passé la semaine dernière à se remettre de son opération, détaillant son processus.

Sur la photo, on voit Pink souriant dans un haut noir, elle a dit « Hé monde ! Voilà à quoi ressemblent 9 heures de sommeil blotti avec mes enfants 7 jours après mon opération de la hanche ! » et a remercié tout le monde à la Clinique pour avoir pris soin d’elle.

La gagnante d’un Grammy a ensuite remercié son mari, le champion de motocross Carey Hart, pour l’avoir aidée dans son difficile processus de récupération. Elle a dit que la première semaine a été brutale et qu’elle a beaucoup pleuré, elle a pris des médicaments contre la dépression, a eu des ulcères à cause des médicaments et de la fièvre, mais son mari (qui, en raison de son sport, a subi de multiples interventions chirurgicales) l’a aidée à aller de l’avant. , et lui préparait ses repas, il était en attente de lui donner les médicaments et tout.

La chanteuse a admis que cette expérience lui avait appris qu’il était normal de demander de l’aide. People rapporte que bien que l’artiste n’ait pas précisé pourquoi elle a subi une opération de la hanche dans le Colorado, sa procédure était l’une des nombreuses opérations que sa famille a subies récemment. En août dernier, Carey a subi une opération à l’épaule pour réparer sa coiffe des rotateurs. Il était de nouveau dans la salle d’opération en septembre pour faire remplacer un disque dans le bas du dos. Mon Dieu ! Cela a dû faire très mal.

Donc, Pink se remet d’une opération de la hanche. Mon Dieu, je ne peux pas imaginer à quoi cela ressemblerait. Peut-être est-il tombé de ses cordes en répétant, un accident de ski ou de moto, ou il a glissé dans la salle de bain… qui sait ? Espérons qu’il se rétablisse bientôt. Bonne chance!