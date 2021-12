Pink Siifu a sorti le clip de son Gumbo’ ! ouvreur « Gumbo » ! 4 tha Folks, attendez. Le visuel, réalisé et produit par Siifu et Amira Green, montre le musicien en train de se détendre, de jouer et de manger avec ses amis et ses proches. Regardez ci-dessous.

« Gombo’! 4 tha Folks, Hold On » est produit par DJ Harrison et comprend Big Rube, Liv.e et Nick Hakim. Le clip suit le visuel de septembre de Pink Siifu pour « Big Ole » de Gumbo’!, avec BbyMutha.

Lisez à propos de « Call tha Bro (Tapped In) » de Pink Siifu dans « Les 38 meilleures chansons de rap de 2021 » de Pitchfork.

