Pink subit une opération chirurgicale majeure

Pink se remet d’une opération chirurgicale majeure. Mercredi, la triple lauréate d’un Grammy Award a détaillé sa « récupération brutale » dans une longue publication sur Instagram, révélant qu’elle avait subi une opération de la hanche à la Steadman Clinic de Vail, Colorado la semaine dernière. La chanteuse, qui a déclaré qu’elle porterait des béquilles pendant les six prochaines semaines, a déclaré qu’elle devrait se remettre complètement de la procédure.

Partageant une photo souriante d’elle à la maison capturant « à quoi ressemblent 9 heures de sommeil et de câlins de mes enfants », la chanteuse a révélé à ses fans qu’elle était « 7 jours après une opération de la hanche ». Pink, qui n’a pas révélé les détails de l’opération, y compris pourquoi elle a subi l’intervention, a ensuite félicité tout le monde à la clinique Steadman de Vail et le Dr Philippon pour avoir si bien pris soin de moi. un moment pour partager sa gratitude envers son mari, Carey Hart, alors qu’elle détaillait sa « première semaine brutale » après la chirurgie.

« Je ne suis jamais complètement reconnaissant. Ce fut une première semaine brutale pleine de larmes et de dépression due à la douleur, d’ulcères dus aux médicaments et de fièvres constantes, mais mon [Carey Hart] m’a fait passer », a-t-elle écrit. « (Personne ne se remet d’une opération comme il le fait, il n’est pas réel.) flocons d’avoine, suivi de mes médicaments, obtenu mon chargeur de téléphone, branché mes machines de compression, pris ma température, fait le lit et m’a fait sortir du rebord. »

Le « So What » a poursuivi en partageant: « la vie vous rappelle toujours que la plupart des revers ne sont en fait que des pauses et des opportunités de recalibrer et de compter vos bénédictions », ajoutant qu’il « est humiliant pour une personne très indépendante comme moi d’être physiquement incapable et dépendante, même pour quelques mois. » Elle a ajouté qu’elle « apprend le don d’accepter de l’aide. Mon parcours sera rapide et intentionnel ».

Selon la chanteuse, elle « va se rétablir complètement », ce pour quoi elle a dit qu’elle était « tellement bénie ». Elle sera cependant en béquilles pendant six semaines. La musicienne, qui a révélé les histoires de certaines des personnes qu’elle a rencontrées au cours de son opération et de son rétablissement, a conclu son article en écrivant qu’elle est « impressionnée par ceux qui font face à des défis réels et difficiles et transforment leur situation en quelque chose de magique ou de significatif. En attendant, bravo à tous ceux qui voyagent vers le bien-être et à ceux qui font de la magie avec l’impossible. »