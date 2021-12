Pink vient de faire un jour de fan en phase terminale avec un doux geste

La coureuse d’élite Diane Berberian a rayé de nombreux éléments de sa liste de seaux alors qu’elle lutte contre le cancer, mais ce n’est qu’à la fin du mois dernier qu’elle a pu rayer un rêve qu’elle ne pensait pas possible, rencontrer sa chanteuse préférée Pink. Le gagnant d’un Grammy a rejoint Berberian, un autre natif de Pennsylvanie, pour un appel Zoom qui comprenait une performance impromptue de « We Are The Champions ». Berbarian est en train de mourir d’un cancer des os, mais cela ne l’a pas empêchée de rayer des éléments de sa liste de seaux cette année.

Berberian est une grande fan de Pink et a dit à l’interprète de « Get the Party Started » qu’elle commençait souvent sa journée avec une chanson de Pink. « Quand je cours, c’est toujours une chanson Pink », a déclaré le triathlète. Pink a dit à Berbarian qu’elle était une « légende » et qu’elle avait « une sorte de bravoure que je ne comprends pas ». Le chanteur a ajouté: « Vous apportez du réconfort aux autres pendant que vous marchez. Vous traversez cela. » Au cours de l’appel Zoom d’une demi-heure, Pink a chanté « We Are The Champions » pour Berbarian.

Le 27 novembre, Berbarian a partagé une partie de l’appel sur sa page Facebook. « MERCI À TOUS CEUX QUI ONT PRIS LE TEMPS D’ESSAYER ET DE FAIRE DES CONNEXIONS… NOTRE RÊVE S’EST RÉALISÉ !!!!! Pink a chanté ‘We Are the Champions' », a écrit Berbarian. Berbarian a déclaré plus tard à NBC News qu’elle admirait Pink comme « une femme qui cherche sa vérité, elle est forte, elle est audacieuse et c’est ce que sont les filles de Philly ».

Le mois dernier, Berbarian a participé au marathon de Philadelphie avec l’aide d’amis et de sa famille, qui l’ont poussée dans un chariot spécial. « J’ai un tatouage qui dit : ‘Elle croyait qu’elle pouvait… alors elle l’a fait.’ C’est ma ligne », a-t-elle déclaré à 6ABC. « Nous avons donc des chemises maintenant qu’ils porteront tous… dans le dos, (il est écrit) ‘Et quand elle n’a pas pu, nous l’avons poussée jusqu’à la ligne d’arrivée.' »

En 2020, un médecin a dit à Berberian qu’elle n’avait plus qu’un mois à vivre après que le cancer des os s’est propagé à son foie. Depuis lors, elle a été occupée à rayer des éléments sur sa liste de seaux. Elle a eu un jour qui porte son nom à Boston, où elle a lancé le premier lancer à Fenway Park avant un match des Red Sox de Boston. Quelques jours avant le marathon, elle a laissé tomber la première rondelle avant un match des Flyers de Philadelphie. Elle a couru le marathon avec l’aide de 20 amis et membres de sa famille.

« C’est moi qui pars, je dis mes propres cendres, mais mon énergie, mon esprit. Je le laisse dans les rues de Philadelphie », a déclaré Berbarian à 6ABC lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle devait faire le marathon. « C’est comme ça que je l’imagine. Je laisse ma vie là-bas, mon énergie. Pour tout le monde. Tous ceux qui parcourent les rues de Philadelphie maintenant auront Diane Berberian avec eux. »

Quelques semaines avant de rencontrer Berberian sur Zoom, Pink a subi une opération de la hanche à la clinique Steadman de Vail, Colorado. La chanteuse a déclaré aux fans sur Instagram qu’elle s’attendait à être avec des béquilles pendant six semaines pendant qu’elle se rétablissait complètement. Dans un commentaire qui préfigurait sa réaction après avoir parlé à Berberian, Pink a déclaré aux fans qu’elle était « impressionnée par ceux qui font face à des défis réels et difficiles et transforment leur situation en quelque chose de magique ou de significatif ».