Pink vient d’honorer son défunt père avec un hommage émouvant

Deux mois après la mort de son père, la chanteuse Pink a partagé un nouvel hommage à Jim Moore sur Instagram vendredi, ce qui aurait été son 76e anniversaire. Moore est décédé le 26 août des suites d’une bataille contre le cancer de la prostate. Moore était un vétéran de la guerre du Vietnam, dont les expériences l’ont inspiré à écrire la chanson « I Have Seen the Rain », que Pink a enregistrée pour son album de 2006 I’m Not Dead.

Au début de son hommage vendredi, Pink a noté qu’elle ne connaissait son père que depuis 42 ans, ce qui n’est « pas si long ». Les souvenirs de leurs combats et de leurs malentendus inondent d’abord son esprit, mais ensuite elle se souvient aussi de la façon dont Moore l’a soutenue. « Simultanément, je me souviens de la façon dont vous me tapotiez la main et disais » aww « pour me rappeler d’être plus douce… pour me rappeler que j’étais plus gentille que ce que j’ai dit », a-t-elle écrit. « Comment me diriez-vous que le monde était là pour m’avoir, mais que le monde était plein d’animaux qui avaient besoin de notre aide. La nature qui devait être vénérée. Un silence qui devait être écouté. »

« Vous m’avez appris qu’aucun combat n’était trop petit, à l’exception de ceux qui ont érodé votre âme », a poursuivi Pink. « Je ne sais même pas si je peux encore supporter la dure vérité que tu me manques. Je veux toujours agir comme si c’était l’un de ces moments où je suis occupé et je n’appelle pas. Je ne peux pas encore le ressentir. » Elle a poursuivi en écrivant qu’elle avait « honte » d’avoir oublié d’envoyer une carte d’anniversaire à Moore, mais ils ont toujours « compris » que le cœur de l’autre « avait toujours été un peu brisé ».

« Je ne sais pas où vous êtes », a conclu Pink. « Et donc je ne sais pas non plus où je suis. En tout cas, joyeux anniversaire Papa Monsieur. Parti mais pas oublié. Vous ne me manquerez pas encore. Je ne suis pas prêt. »

Pink, de son vrai nom Alecia Moore, a laissé entendre que son père n’allait pas bien le 25 août, lorsqu’elle a partagé une photo des deux exécutant « I Have Seen the Rain » lors d’un concert MTV en 2006. Le lendemain, elle a publié des photos en noir et blanc d’elle dansant avec Moore, une prise quand elle était enfant et une autre plus récemment. « Till forever », a-t-elle simplement écrit le 26 août. Pink n’a pas partagé plus de détails sur la mort de son père, mais elle a écrit sur sa bataille contre le cancer de la prostate sur Instagram en juillet 2020.

Ce fut un gros mois pour la famille de Pink, car son mari, Carey Hart, avait besoin d’une opération au cou et d’un remplacement du disque M6. Le motocycliste a également subi un remplacement de disque de la colonne vertébrale en septembre. « À mon incroyable épouse/infirmière qui a pris soin de moi pendant tout cela. Je t’aime bébé », a écrit Hart à Pink dans un article pendant sa convalescence. Pink et Hart sont les parents d’une fille Willow, 10 ans, et Jameson, 4 ans.