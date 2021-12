Pinkfong et Sony Music dévoilent les enchères NFT Baby Shark

Sony Music Entertainment (SME) et SmartStudy, le créateur de la marque éducative pour enfants Pinkfong et « Baby Shark », se sont officiellement associés pour lancer des jetons non fongibles (NFT) basés sur la chanson ultra-populaire, la danse associée et les personnages animés. à portée de main.

SmartStudy, dont le siège est à Séoul, a récemment dévoilé ses NFT Baby Shark résolument innovants, et la vente aux enchères de la collection initiale devrait démarrer demain après-midi. Avec 9,76 milliards de vues à son actif, « Baby Shark Dance » de SmartStudy/Pinkfong reste la vidéo la plus regardée sur YouTube, détenant une avance considérable sur « Despacito » de Luis Fonsi et ses 7,65 milliards de lectures.

Pinkfong a collaboré avec sa PME « partenaire mondial de la musique » sur la collection d’actifs numériques Baby Shark, qui est déjà disponible sur le marché NFT MakersPlace. (En août, Sony Music, Coinbase Ventures, Eminem et d’autres ont soutenu cette dernière startup dans une série A de 30 millions de dollars.)

En ce qui concerne la disponibilité et les spécificités de l’apparence des Baby Shark NFT, les parties impliquées ont indiqué que l’un des six choix sera « unique », englobant une seule unité, tandis que les cinq jetons restants seront « en édition limitée ».

Le NFT unique, surnommé «Baby Shark No. 1», est «une œuvre d’art numérique d’une minute qui présente Baby Shark alors qu’il voyage à travers un monde sous-marin onirique nouvellement repensé», selon le communiqué de SmartStudy.

Et bien que les offres de départ des enchères n’aient pas été révélées publiquement, les ventes NFT précédentes suggèrent que les annonces pourraient rapporter des sommes substantielles. En conséquence, l’enchérisseur gagnant pour le jeton unique non fongible Baby Shark « recevra un seul et unique vinyle personnalisé créé par Pinkfong exclusivement pour ce NFT, contenant la musique de la pièce unique et l’art qui l’accompagne ».

Les autres NFT nouvellement créés présenteront également « Baby Shark et sa famille dans des animations originales et en boucle inspirées des cartes à jouer holographiques de collectionneurs », a poursuivi SmartStudy, et « chaque pièce est accompagnée d’un son qui fait référence à la chanson qui définit le genre et à sa voix emblématique. . »

S’adressant aux NFT de Baby Shark dans un communiqué, la PDG de Pinkfong USA, Bin Jeong, a clairement indiqué que son entreprise (qui possède au nord de 5 000 « chansons et histoires » pour enfants) a l’intention de lancer des projets similaires à l’avenir.

« Nous sommes ravis de dévoiler enfin la première collection NFT de Baby Shark », a déclaré le responsable de Pinkfong USA depuis près de quatre ans. « Cela marque le début de notre aventure dans le monde de NFT, un prochain chapitre important du voyage de Baby Shark. En tant que sensation née sur Internet, c’est une progression naturelle pour Baby Shark d’adopter les NFT et nous sommes ravis de partager l’expérience avec la communauté.

Bien que certains aient soulevé des questions sur la valeur précise et la viabilité à long terme des NFT, l’adoption par l’industrie de la musique des unités de données montre peu de signes de ralentissement. Par exemple, Primary Wave et l’agence BTS HYBE sont entrés dans l’espace le mois dernier, tandis que UMG à 22 h 22 a révélé son intention de créer un groupe mettant en vedette quatre personnages d’un projet NFT.