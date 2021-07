Pinknode et Pontem s’associent pour proposer Essential Web 3.0 | Invezz

Pinknode, el proveedor de infraestructura de nodos más confiable y utilizado en Polkadot ( DOT / USD ) y Pontem, un marco Dapp construido sobre el mismo ecosistema, anunció una asociación para proporcionar infraestructura esencial para propósitos de Web 3.0, según aprendió Invezz en un comunicado de presse. Cette collaboration aidera les entrepreneurs mondiaux à tester la commercialisation sur un réseau public incitatif avant de migrer leurs applications vers la blockchain Diem, qui est sous licence et prise en charge par Facebook.

Développer une version publique sans l’autorisation de Diem

Pontem a été fondée l’année dernière avec le noble objectif de développer une version publique sans autorisation de la blockchain Diem soutenue par Facebook. Cet écosystème et cette monnaie seront lancés plus tard cette année. Comme Pontem et Diem seront compatibles, tous les utilisateurs de Diem pourront accéder aux fonctions développées dans l’écosystème Pontem. Le fondateur de Pontem, Boris Povod, a commenté :

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz. « Nous sommes ravis de collaborer sur un autre projet qui correspond à nos objectifs, ce qui nous permettra à tous les deux d’atteindre notre plein potentiel. Avec Pinknode agissant comme notre principal fournisseur d’infrastructure, ses points de terminaison d’API fiables et sécurisés seront un élément clé pour atteindre notre objectif commun d’améliorer l’infrastructure actuelle de Polkadot, tout en nous permettant également de travailler vers notre objectif de devenir le réseau d’expérimentation pour Diem. Nous attendons avec impatience ce que cette association apportera.

Le partenariat est essentiel pour garantir des points de terminaison d’API évolutifs et fiables

Le partenariat entre Pontem et Pinknode est crucial car ils ont un objectif commun : améliorer l’infrastructure existante de Polkadot au profit des développeurs dApp. Pinknode fournira à Pontem des points de terminaison d’API fiables, sécurisés et évolutifs en tant que principal fournisseur d’infrastructure alors que ce dernier développe l’alternative publique basée sur Polkadot à Diem. Au sein de l’écosystème Polkadot, Pinknode est le fournisseur de points de terminaison d’API personnalisables le plus largement utilisé. Les développeurs de Polkadot peuvent lier l’écosystème de développement Kusama existant aux dApps via le code Pinknode.

« À la lumière de nos synergies en tant que projets d’infrastructure à Polkadot, Pinknode soutient pleinement la mission de Pontem de construire un pont vers la blockchain faisant autorité de Diem et d’ajouter potentiellement des milliards d’utilisateurs à l’écosystème de Polkadot », a déclaré Eric Poh. , co-fondateur de Pinknode.

Projet au profit de toute la filière blockchain

Permettre le développement public et transparent de nouvelles communautés et de nouveaux protocoles et créer un terrain d’essai pour Diem profitera à l’ensemble de l’industrie de la blockchain. Le projet n’est pas la seule réalisation de Pontem. Kenetic Capital, Mechanism Capital et d’autres ont levé 4,5 millions de dollars de fonds privés.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent