Pinkslip Finance envisage de dominer le classement du secteur Gamefi Crypto new media

Les fans de crypto-monnaie et de jeux doivent aimer le nouveau secteur émergent, Gamefi. Cette nouvelle catégorie introduit le jeu dans les projets de crypto-monnaie, donnant aux utilisateurs la possibilité de gagner des jetons tout en jouant. Le créneau relativement nouveau se taille une place dans le monde de la cryptographie et construit une communauté à mesure que des projets plus innovants émergent.

Le dernier concurrent de la scène est Pinkslip – un métavers innovant qui rassemble des composants Defi et de jeu. Les utilisateurs peuvent courir pour gagner des jetons, qu’ils peuvent utiliser pour miser ou courir pour plus.

Pinkslip vient de finaliser sa vente de graines et se prépare actuellement pour sa vente publique. La vente, qui devrait avoir lieu le 25 août, vise à lever 500 ETH.

Qu’est-ce que Pinkslip exactement ?

Pinkslip est un jeu de course de dragsters en ligne qui intègre des NFT et des jeux. La plate-forme utilisera à la fois le NFT et un jeton ERC-20 natif, qui alimenteront l’écosystème.

Pour commencer, les utilisateurs doivent acheter l’un des trois jetons NFT ; Or, argent ou bronze. Ces jetons ont différentes chances de gagner la course de dragsters. Pour acheter ces jetons, qui représentent essentiellement les voitures, l’utilisateur aura besoin de $PSLIP. Le jeton natif n’a pas encore été lancé et les utilisateurs ne peuvent obtenir les jetons que via la prévente. Cependant, il sera disponible sur les marchés ouverts par la suite.

En plus de permettre la course de dragsters, $PSLIP permettra aux utilisateurs de gagner plus de jetons grâce au jalonnement.

Pinkslip Finance divisera en deux les revenus des achats NFT. La moitié sera utilisée pour plus de recherche et de développement, tandis que le reste ira dans le pool de jalonnement.

Détails sur la prochaine vente publique

Le prix d’inscription pour la vente publique est fixé à 1 ETH = 7272 $PSLIP. Cependant, ce prix plancher augmentera progressivement avec le temps. Les participants à la vente peuvent dépenser un minimum de 0,1 ETH et un maximum de 3 ETH. S’ils parviennent à augmenter l’objectif de 500 ETH, 12 000 000 $ de jetons PSLIP seront en circulation. Le jeton a un approvisionnement fixe de 30 000 000.

Pinkslip plongera tous les jetons invendus dans le pool de jalonnement.

Partenariat avec Pincubator

Pincubator.io joue un rôle crucial dans ce projet. La plateforme fournit une incubation pour le financement Pinkslip. Il a récemment mené la tournée des semences en moins de 24 heures, donnant au projet un coup de pouce à la vente publique.

Pinkslip passera au lancement sur Uniswap V2 après la vente et utilisera 30% du montant levé comme liquidité initiale.