Pinkslip Finance prévoit de lancer une vente publique de jetons sur Uniswap V2

Pinkslip Finance, un projet relativement nouveau, veut tirer le meilleur parti de la finance et des jeux décentralisés. La plate-forme avant-gardiste intègre les courses de dragsters dans la caractéristique la plus dominante de DeFi, le jalonnement.

Les courses de dragsters sont un sport célèbre qui présente des films comme Fast and Furious, qui suscite un grand intérêt chez la génération actuelle. De plus, il existe aujourd’hui de nombreux jeux sur le marché qui intègrent les mêmes.

Pinkslip espère créer une expérience passionnante pour tous ses utilisateurs en maximisant le plaisir qu’ils tirent de leur participation sur la plate-forme. De plus, ses objectifs visent à fournir les meilleurs revenus possibles aux participants grâce à des revenus passifs.

La technologie DeFi aide à éliminer les intermédiaires dans la finance centralisée. En conséquence, les utilisateurs peuvent profiter avec plaisir de la commodité de l’interaction avec les pairs. Ce facteur en soi permet d’économiser du temps et des frais qui auraient autrement été élevés.

La prochaine vente publique de jetons

La plateforme a récemment annoncé son intention de lancer une vente publique de jetons sur Uniswap V2. Sur le marché sera son jeton natif, $ PSLIP, qui a une offre limitée de 30 millions de jetons. Le jeton est basé sur la blockchain Ethereum sous la forme du jeton ERC-20. 30% des fonds levés de la vente de jetons fourniront 30% de la liquidité initiale requise.

La répartition des jetons sera la suivante :

40 % pour les récompenses de mise 40 % en vente et en référencement 5 % pour les conseillers 5 % pour le marketing 5 % pour le développement 5 % pour l’équipe principale

Le montant qui va aux consultants, au marketing, au développement et à l’équipe de base doit être consolidé pendant 12 mois.

L’objectif de Pinkslip est de collecter 500 ETH pendant l’événement, qui débutera le 25 août à 16h00 UTC. Le montant minimum pour rejoindre la vente publique est de 0,1 ETH, tandis que le maximum se situe à 3 ETH ; 1 ETH coûtera 7272 $ PSLIP.

Si vous parvenez à maximiser lors de la vente publique, l’offre en circulation reste à 12 millions de jetons. Tous les jetons invendus iront au pool de paris, qui sera inaccessible pendant les premières semaines. Le but de cette procédure est de donner à chacun une chance équitable de gagner un pari de passe.

Participer à Pinkslip Finance

Pinkslip diffère des autres plates-formes en raison de la fusion de NFT, DeFi et de jeux sous un même toit. Il fait partie d’une branche nouvelle mais prometteuse de la cryptographie connue sous le nom de GameFi. De plus, il offre une utilité en NFT, contrairement à de nombreux autres projets sur le marché aujourd’hui. Avoir tous ces composants dans votre manche présente un avenir radieux pour tous vos utilisateurs potentiels.

La plate-forme propose aux utilisateurs trois types de NFT parmi lesquels choisir, avec différentes chances de gagner. Le premier est un NFT or avec 70 % de chances de gagner, un NFT argent avec 50 % de chances et enfin un NFT bronze avec 30 % de chances. Toutes les catégories sont disponibles à l’achat à un prix de départ qui augmentera avec le temps.

Pour participer à une course d’endurance, vous avez besoin de trois voitures de n’importe quel rang pour prendre le départ. Pinkslip exerce l’aléatoire pendant la course d’endurance pour éliminer les préjugés, donnant à chacun une excellente chance de gagner malgré son NFT. Un point crucial à garder à l’esprit est que vous ne pouvez acheter les NFT qu’en utilisant le jeton $ PSLIP. Tous les achats de jetons seront répartis à 50 % pour la mise en commun et à 50 % pour la recherche et le développement.

Gagnez une passe de pari

L’obtention de revenus passifs dépend fortement de la course d’endurance, car c’est ainsi que vous obtenez les NFT nécessaires pour jouer. Pour obtenir une passe pour le groupe d’implantation, vous devez accumuler 20 NFT, que la plate-forme brûle en une passe d’implantation.

Vous pouvez retirer vos jetons du pool à tout moment. Cependant, le pass de participation est un ticket unique pour entrer dans la cagnotte de participation qui brûle une fois que vous retirez vos jetons et donc l’annulez. Par conséquent, vous devrez recommencer la course d’endurance pour gagner un autre laissez-passer.

Une façon d’éviter la course d’accélération est d’acheter directement le pass d’implantation ; son prix augmentera avec le temps, à l’instar du NFTS.

Un bel avenir pour un jeune projet

Pinkslip Finance a une myriade de projets pour l’avenir, notamment la refonte du site pour des approches de divertissement et de marketing supplémentaires pour les utilisateurs. Des événements spéciaux, la rareté croissante des NFT, entre autres.

Cependant, sur sa liste immédiate est incubé par Pincubator. Ce dernier a été l’hôte de la vente de graines Pinkslip qui s’est terminée en moins de 24 heures. La plate-forme a une communauté active sur Telegram qui vous tiendra au courant de toutes leurs manigances à venir. N’oubliez pas non plus de rejoindre la communauté grandissante de Pinkslip ici.