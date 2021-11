‘Pinocchio’ Sánchez, un digne représentant du pays des champions

Le frappeur mochitense invaincu Rosario ‘Pinocho’ Sánchez avec un record parfait en 16 combats, s’est positionné comme l’un des combattants avec la plus grande projection future car en plus d’un coup de poing dévastateur, il est le propriétaire d’un grand charisme parmi les fans.

Le « Pinocchio », un combattant de 22 ans représenté exclusivement par Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle ; Il a 7 KO lors de ses 9 dernières sorties et est prêt à franchir une nouvelle étape dans sa carrière, et cherchera à combattre à l’étranger.

Sánchez Terrones, est entraîné et exigé au maximum dans la salle d’entraînement par son père Juan Carlos ‘Zurdo’ Sánchez, qui a réussi à capturer dans le plus jeune de la dynastie toutes les connaissances de boxe qu’il a acquises en étant un combattant exceptionnel dans la décennie de les années 90, remportant des titres nationaux et internationaux.

Rosario, qui se consacre à cent pour cent à l’amélioration de ses conditions physiques et de boxe ; parce qu’il connaît la responsabilité de représenter sa ville natale de Los Mochis, Sinaloa ; qui est connu dans le monde entier comme « le pays des champions ».

Le frère cadet de l’ancien champion du monde Juan Carlos ‘Zurdito’ Sánchez, s’est engagé envers ceux qui l’ont soutenu, pour atteindre le sommet et profiter des conditions naturelles et des capacités dont il a fait preuve tout au long de sa carrière déjà réussie, bien qu’il soit conscient qu’il a un long chemin à parcourir pour apprendre.