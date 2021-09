PINS Stock est un gagnant et il appartient à un portefeuille à long terme

Cette année n’a pas été si amicale pour Pinterest (NYSE :ÉPINGLES) Stock. La statistique depuis le début de l’année est assez décevante à -18%. C’est particulièrement dur si l’on considère que les indices sont tout autant en hausse dans l’autre sens.

Source : Nopparat Khokthong / Shutterstock.com

Cependant, il est difficile de se sentir mal dans l’ensemble. Car si l’on considère un horizon temporel légèrement plus long, le stock de PINS est en hausse de 33% et en ligne avec le S&P 500. Les investisseurs qui s’en sont tenus à l’introduction en bourse sont en hausse de plus de 100%.

Cela témoigne de l’opportunité à long terme qu’il présente, et c’est passionnant.

Le monde tend vers une présence numérique. Quand le géant des réseaux sociaux Facebook (NASDAQ :FB) pousse pour un métaverse, vous savez que cela va arriver. La fermeture mondiale de 2020 a accéléré la tendance à la numérisation. Le fait que les gens ne puissent pas sortir de chez eux pendant des mois en a fait une priorité. L’argument contre l’utilisation des ressources en ligne a pratiquement disparu.

Techniquement, il y a des problèmes potentiels sur les graphiques sous l’action PINS.

Bien qu’il soit tombé dans une zone de support, sa perte créerait un autre commerce baissier. Ce n’est pas mon hypothèse aujourd’hui, mais cela vaut la peine de le noter. Tant que le marché boursier reste sain, je trouve que c’est une évolution peu probable.

Le stock de PINS évolue rapidement

Source : Graphiques par TradingView

Le risque découle de la rapidité du rallye à la fin de l’année dernière. L’action PINS est passée de 44 $ par action de manière féroce. Il a connu cinq semaines consécutives extrêmement fortes qui ont entraîné un rallye tout aussi fort au-dessus de cela. Il a longtemps renoncé à tous ces gains et oscille juste au-dessus de 50 $ par action. Cela ne veut pas dire que sa thèse fondamentale est morte.

Il est normal que les actions revisitent leurs décolletés pour se tenir debout. Cette correction sévère de 40% semble violente, mais c’est parce que le rallye l’a été encore plus. Si les marchés boursiers s’effondrent en général, Pinterest pourrait chuter à 45 $ sans que ce soit de sa faute. Ce serait même une meilleure entrée là-bas.

Fondamentalement, la société tire sur tous les cylindres. Ne me croyez pas sur parole, les données existent dans le compte de résultat. La direction a plus que quintuplé ses revenus en quatre ans. Plus important encore, ils ont basculé dans une situation de revenu net positif. Sur une base annuelle, Pinterest dispose désormais d’un flux de trésorerie positif provenant de ses propres opérations. Cela leur donne la liberté d’exécuter leurs plans sans avoir à s’endetter.

Savoir quoi rechercher

L’évaluation des actions de croissance est l’endroit où la plupart des experts se trompent. Le ratio cours/bénéfice est à trois chiffres, ce qui effraie souvent les investisseurs en quête de valeur. Pour un stock qui croît aussi rapidement, la métrique qui compte le plus est le prix des ventes (P/S). Le stock de PINS a un modeste ratio P/S de 16,7, ce qui est en ligne sinon moins cher que sa cohorte.

À tout le moins, il ne montre aucune situation de ballonnement évidente. Les propriétaires de l’action ont des attentes réalistes, il est donc difficile de les décevoir surtout après cette correction.

Les ours devront travailler plus fort pour le faire descendre d’ici qu’ils ne l’ont fait pour l’amener ici. Si les marchés boursiers sont plus élevés à l’avenir, je parie que PINS se porte bien également.

Je dois admettre que la réaction négative à son rapport sur les résultats a été surprenante. Les investisseurs ont fait une erreur, et ils finiront par le racheter peut-être dès cette année.

La première étape d’un redressement consiste à établir un plancher. Tant que le plus bas de cette semaine se maintient, l’action PINS a l’opportunité de monter un rallye de retour. Il y aura de nombreux points de résistance, notamment à 57 $ par action. Encore plus dans l’écart de revenus. Les vendeurs pourraient se cacher, mais « le bas » est un processus et non une forme de « V » pointu. Je ne suis pas un taureau permanent, car j’ai déjà mis en garde contre le chasser.

Pas si vite

Patience et conviction sont les deux ingrédients principaux dont les fans ont besoin. Selon le calendrier de l’investisseur, les traders peuvent vouloir s’arrêter rapidement et réessayer plus bas. Les investisseurs à plus long terme devraient commencer par des positions partielles, afin de pouvoir gérer le risque plus tard. La conviction globale devrait être inférieure à la normale.

Nous venons d’apprendre que la Réserve fédérale prévoit de mettre fin au processus de réduction d’ici le milieu de l’année prochaine. C’est beaucoup de vents arrière qui disparaissent et nous ne savons pas encore comment cela affectera le sentiment de Wall Street. Ils ont été inconstants ces derniers temps, donc je dois être ouvert à me tromper.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.