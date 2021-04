PINS Stock vaut la peine d’être possédé, mais la patience est une vertu

Utiliser une force relative est un outil important pour réussir un investissement. Je ne veux pas dire par là la métrique technique réelle. Il est important de comparer la performance d’une entreprise à celle de ses concurrents avant de décider d’y investir. Aujourd’hui, nous regardons Pintrest (NYSE:ÉPINGLES) pour voir s’il serait judicieux de le posséder pour les prochains mois. Le stock de PINS est sur une larme de retard, il est donc important de ne pas courir sans raison.

Source: Nopparat Khokthong / Shutterstock.com

Avant de faire des comparaisons, nous devons d’abord examiner la situation particulière. Fondamentalement, je considère qu’il s’agit d’une action de croissance, donc je ne recherche pas la rentabilité. Les investisseurs ne doivent pas insister sur le fait qu’il est bon marché d’acheter les actions. En fait, c’est cher et alors? Son prix de vente est bien supérieur à 30. Mais pour le moment, c’est acceptable et ce n’est pas une raison de le court-circuiter. Ce qui est plus important maintenant, c’est la façon dont le stock se comporte par rapport à ses échecs antérieurs.

Les machines font la plupart des échanges ces jours-ci. Pour ce faire, ils suivent des règles et des algorithmes stricts. Ces règles sont purement basées sur des paramètres mathématiques et techniques réels.

Par conséquent, les investisseurs ne peuvent pas ignorer l’action sur les graphiques, car c’est la seule chose qui motive l’essentiel de l’action.

Les fondamentaux se sont améliorés

L’aperçu instantané de l’entreprise montre une amélioration et un renforcement de la santé sous-jacent. Les ratios d’endettement diminuent et les revenus augmentent rapidement avec l’amélioration du bénéfice net. Par conséquent, il est prudent de supposer que la direction fait du bon travail. Les fondamentaux justifient la possession d’actions PINS.

Maintenant, nous vérifions les détails techniques pour voir le timing. Pour cela, nous comparons la performance du stock à ses concurrents. PINS est en hausse de 400% en un an. C’est plus de 10 fois la performance du S&P 500. Lorsque le monde s’est fermé pour la nouvelle pandémie de coronavirus, un groupe de stocks comme celui-ci a pris son envol. L’enfant de l’affiche pour eux était Zoom vidéo (NASDAQ:ZM), et ce n’est qu’en hausse de 120%. En comparaison, Pinterest se porte très bien, même s’il est à la traîne Etsy (NASDAQ:ETSY) un skosh. Pour une autre référence absolue, Amazon (NASDAQ:AMZN) est en hausse de 60% pour la même période.

Si j’ai un os à choisir avec les fondamentaux, ce serait avec le taux de croissance des revenus. Bien que cela s’améliore, cela pourrait être plus rapide. La hausse des revenus totaux de 2018 à 2019 a été plus importante que celle qui a suivi. Signifiant net net, la poussée de la pandémie n’a pas été impressionnante. Il est réconfortant de voir que l’entreprise est restée stable pendant les périodes les plus turbulentes de tous les temps.

L’action PINS est un achat mais…

Source: Graphiques par TradingView

Quel est le verdict? Est-ce le bon moment pour acheter des épingles ou du poids? Ce n’est pas un point d’entrée évident, même au risque de passer à côté. Le titre vient de remonter de 20% à partir d’une base solide. De plus, il se dirige vers un groupe de résistances autour de 85 dollars par action. Idéalement, les investisseurs devraient être patients et l’acheter à la baisse.

Il ne devrait jamais y avoir d’urgence à se précipiter dans un stock. Cela arrive assez souvent pour lui donner l’acronyme FOMO. La peur de passer à côté est un réel problème pour les investisseurs particuliers. C’est aussi souvent la source de problèmes. Un meilleur point d’entrée dans Pinterest se situe à moins de 71 $ par action. Plus les investisseurs seront proches de l’acheter à 65 $ par action, mieux ce sera.

Si les marchés boursiers s’effondrent, perdre ce solide soutien déclencherait une débâcle complète, mais ce n’est pas ma prévision. C’est une bonne entreprise qui fait du bon travail et il s’agit de lui trouver un bon point d’entrée. Les investisseurs qui veulent le posséder pendant 10 ans ne vont probablement pas s’inquiéter des différentiels de 5% ou 10%.

Pour le reste d’entre nous, nous préférons être plus sélectifs avec le timing. Ce n’est pas mon but de trouver le bas et le haut absolus. Mais c’est absolument mon objectif de ne pas tomber dans une erreur potentielle évidente. Parfois, en utilisant des options, je peux accélérer et entrer et laisser place à l’erreur. Mais c’est une conversation pour un autre article.

A la date de publication, Nicolas Chahine ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.