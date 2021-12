« Pint with Ray Parlour » a transformé Gabriel Martinelli, il a aidé à créer d’étonnantes statistiques d’Arsenal alors que les prodiges Emile Smith Rowe et Bukayo Saka prouvent qu’ils n’ont pas besoin de Pierre-Emerick Aubameyang

Ray Parlour a toujours soutenu la starlette d’Arsenal Gabriel Martinelli.

La légende des Gunners a soutenu le joueur de 20 ans à peu près immédiatement après avoir vu le Brésilien faire ses débuts.

Martinelli a marqué deux buts pour Arsenal lors de leur victoire contre Leeds

Même lorsque le jeune n’était pas le premier choix du manager Mikel Arteta à la fin de la saison dernière, Parlour a expliqué à talkSPORT pourquoi il méritait une chance.

« Martinelli, je ne comprends pas ce qui se passe avec Martinelli », s’est-il plaint en mai dernier alors qu’ils sortaient de la Ligue Europa,

« Il a changé le jeu pour Arsenal, mais il doit être terrible à l’entraînement car il ne commence jamais ! C’est un joueur très excitant.

Parlour réalise maintenant son souhait et Martinelli lui donne raison avec ses deux buts lors de la victoire 4-1, ce qui le porte à six contributions de buts lors de ses six derniers matchs.

Martinelli s’est imposé au moment où son club avait le plus besoin de lui

Et le grand d’Arsenal estime qu’une pinte «rapide» dans un bowling avec son collègue héros Nigel Winterburn aurait pu faire l’affaire pour lui.

Après que Martinelli ait mis son équipe 2-0 contre Leeds, Parlour a tweeté: « @gabimartinelli soit en feu depuis que je l’ai emmené au bowling 🙌 je t’ai dit qu’une pinte rapide était cool «

D’accord, la pinte n’a probablement pas eu lieu, mais c’est exactement comme ça que Martinelli était devant le but – rien à voir avec l’air froid de décembre à Elland Road.

Son premier était un bel effort après que le ballon se soit libéré d’un tacle et le second l’a vu terminer délicatement après avoir couru derrière la défense de Leeds.

Les éléments de son jeu sont encore bruts, en première mi-temps, il a perdu le ballon en tentant des dragbacks tout en essayant de décider de sa meilleure sortie du coin, mais il n’a encore que 20 ans.

Sa réapparition est exactement ce dont Arsenal avait besoin alors que Pierre-Emerick Aubameyang se retire de l’équipe pour son manquement à la discipline.

Maintenant, Martinelli a autant de buts en Premier League cette saison que son ancien capitaine.

Aubameyang est maintenant hors de compte, et Martinelli saisit sa chance

Et cela rend un jeune attaquant talentueux un peu plus jeune aussi.

Bukayo Saka et Emile Smith Rowe, qui ont également marqué contre Leeds, ont respectivement 20 et 21 ans, tandis que le milieu de terrain offensif Martin Odegaard est un vétéran en comparaison à seulement 23 ans.

C’était la première fois que trois joueurs de 21 ans ou moins marquaient dans le même match pour Arsenal, seul le compte à rebours empêchera que cela se reproduise – ce lot est là pour rester.

Martinelli, cependant, a obtenu l’homme du match du spécialiste de talkSPORT et de l’ancienne star de la Premier League Micky Gray pour son affichage « top draw ».

Lorsqu’on lui a demandé comment Aubameyang pouvait revenir dans l’équipe avant Martinelli, Gray a répondu: « Eh bien, il ne le fait pas si Martinelli continue de jouer comme il est.

Martinelli a marqué le 7 000e but de l’élite d’Arsenal et a fait taire la foule d’Elland Road

« Nous avons tous parlé des problèmes avec Aubameyang, Arteta et Arsenal Football Club, eh bien, cela laisse une opportunité à un jeune joueur d’avoir sa chance et Martinelli l’a saisie à deux mains et ses performances ont été excellentes. »

Son tournage a également suscité un intérêt particulier.

Gray a ronronné : « Sa finition, certainement sa deuxième, était absolument superbe. Le premier lui a été mis un peu dans une assiette mais il a quand même dû le mettre au fond des filets.

Arsenal a maintenant vu un joueur de moins de 23 ans marquer ou aider ses 18 derniers buts.

Il y a toutes les chances que cela continue, surtout si Martinelli a une autre pinte de performance avec Parlour.

